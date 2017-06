Trump califica de «falsa» la historia sobre obstrucción de la justicia

Donald Trump ha recurrido a Twitter este jueves para calificar de falso un informe de prensa que lo acusa de obstaculizar a la justicia en las investigaciones sobre una presunta intromisión rusa en las elecciones estadounidenses de noviembre pasado.

"Hicieron una conspiración con la falsa historia rusa. No hallaron ninguna prueba. Ahora hablan de obstrucción de justicia en esta historia falsa. Qué bonito", ha escrito el jefe de Estado en la red social.

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice