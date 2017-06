Tres heridos por un tiroteo en San Francisco

Ttres personas han resultado heridas a causa de un tiroteo en un edificio ubicado cerca de la carretera que recorre la bahía de San Francisco.

"Estaba trabajando y de repente he oído disparos", ha contado Antonio Salic, un testigo. "He mirado por la ventana y he visto a gente salir corriendo (del edificio). Estaban heridos", ha añadido en declaraciones a la cadena CNN. De acuerdo con su relato, varias personas han optado por subir al tejado del edificio con las manos en alto para mostrar a los agentes de Policía que no iban armados. "Han sido trasladados a un lugar seguro", ha apostillado.

El tiroteo se ha producido en Potrero Hill, una zona residencial. La Policía ha pedido a los vecinos que permanezcan alejados del edificio hasta que la situación esté controlada. De acuerdo con los medios locales, el sospechoso habría sido abatido por las fuerzas de seguridad y estaría hospitalizado, pero este extremo no ha sido confirmado.