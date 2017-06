Trump propone a Christopher Wray como nuevo director del FBI

El presidente del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles a través de un tuit que propone a Christopher Wray como nuevo director del FBI en reemplazo de James Comey, despedido abruptamente a principios de mayo mientras investigaba sobre la presunta injerencia rusa en la última elección presidencial.

El anuncio de Trump, quien ha definido a Wray como un hombre de "impecables credenciales", se produce un día antes de la esperada comparecencia pública ante el Senado del exdirector del FBI James Comey.

Wray es abogado del bufete King & Spalding, donde preside su grupo dedicado a investigaciones gubernamentales; y en el pasado ocupó un alto cargo dentro del Departamento de Justicia. De hecho, encabezó la división criminal de tal departamento de 2003 a 2005, durante el mandato del entonces presidente George W. Bush.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.