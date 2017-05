EE UU espera abandonar el acuerdo de París contra el cambio climático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado a sus "confidentes", entre los que se encuentran el director de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, que Washington espera abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Trump ha indicado este sábado durante la cumbre del G7 celebrada en la localidad italiana de Taormina que anunciaría la próxima semana su decisión sobre el mantenimiento del Acuerdo de París, según ha publicado el portal Axios.

El presidente estadounidense, que ha señalado en diversas ocasiones que el cambio climático es un fraude, ha sido presionado por la comunidad internacional para defender el Acuerdo de París, que fue redactado en 2015 y establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. La canciller alemana, Angela Merkel, ha criticado la actitud de Trump hacia el acuerdo, que ha sido firmado por 195 países hasta el momento.

"La discusión sobre el cambio climático ha sido muy complicada si no muy poco satisfactoria. No hay ningún indicio de que Estados Unidos vaya a continuar actuando según lo establecido en el Acuerdo de París", ha manifestado Merkel. El dirigente estadounidense podría dejar de cumplir el Acuerdo de París, pero para ello debería denunciar el citado acuerdo multilateral, algo que recoge el propio texto y que no podría realizar antes del 5 de noviembre de 2019, a la mitad de su mandato.

Además, la decisión no surtiría efecto hasta un año después, lo que situaría la salida de Estados Unidos, como pronto, prácticamente al final de su mandato legislativo en la Casa Blanca. Según recoge el Acuerdo de París en su artículo 28, cualquiera de las partes puede denunciar el texto mediante una notificación por escrito al Depositario "en cualquier momento" después de que hayan transcurrido "tres años a partir de la fecha de entrada en vigor" del Acuerdo para esa Parte.