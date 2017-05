Un muerto y 19 heridos en un atropello múltiple en Times Square

Un coche se ha subido a la acera este jueves en la concurrida plaza neoyorquina de Times Square y ha atropellado a varios peatones, según testigos citados por la agencia Reuters. Una persona ha fallecido y cerca de una veintena de viandantes han sido atendidos tras este incidente, que no está relacionado con el terrorismo y ha sido protagonizado por un conductor de 26 años que circulaba bajo los efectos del alcohol.

Video of suspect in Times Square incident being arrested. pic.twitter.com/obgHGGs7Td