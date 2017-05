Trump firma la orden que crea la comisión para investigar el supuesto fraude electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva para crear una comisión asesora sobre la "integridad" del sistema electoral, que investigará, entre otras cosas, sus denuncias sin pruebas sobre el supuesto fraude cometido en los comicios del pasado noviembre.

La comisión estará encabezada por el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y espera presentar su informe con conclusiones durante 2018, según detalló al comienzo de su rueda de prensa diaria la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

No hubo ningún acto formal de la firma de la orden, cuyo texto fue divulgado por la Casa Blanca. Después Trump publicó una fotografía en su cuenta de Twitter en la que se le ve firmando la orden en el Despacho Oval acompañado de Pence.

'Presidential Executive Order on the Establishment of Presidential Advisory Commission on Election Integrity'

