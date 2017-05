Trump afirma que la derogación del 'Obamacare' saldrá adelante a pesar de la falta de consenso

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la ley que sustituirá a la reforma sanitaria impulsada por el expresidente Barack Obama, más conocida como 'Obamacare', acabará por salir adelante a pesar de que exista a una falta de consenso en el Senado.

Aunque existen claros indicios de que la batalla en el Senado será ardua, los miembros de la Administración Trump se han dirigido este domingo a los medios de comunicación estadounidenses para insistir en que la derogación del Obamacare tendrá lugar tarde o temprano.

"Los senadores republicanos no van a decepcionar al pueblo estadounidense. El Obamacare era una mentira y ha muerto", ha indicado Trump a través de su cuenta de Twitter.

Republican Senators will not let the American people down! ObamaCare premiums and deductibles are way up - it was a lie and it is dead!