Trump ataca las marchas en su contra y a los medios de comunicación

El presidente Donald Trump afrontaba nuevas críticas este domingo tras acusar a los medios de menospreciar la cantidad de asistentes a su investidura, un día después de que millones de estadounidenses salieran a las calles a protestar contra el nuevo mandatario.

El deslenguado magnate y su portavoz criticaron con vehemencia el sábado a los medios, en lo que fue el primer día completo de Trump como presidente, acusando a los periodistas de mentir sobre la estimación de la cantidad de personas que asistieron a su ceremonia de juramento.

El ataque tuvo lugar mientras más de dos millones de personas invadían las ciudades estadounidenses en protestas lideradas por mujeres que se oponen a Trump, muchas de las cuales temen que el nuevo presidente vulnere los derechos de las mujeres, de los inmigrantes y de las minorías.

La respuesta de Trump a las manifestaciones llegó este domingo, a través de Twitter. "¡Vi las protestas de ayer pero tengo la ligera idea de que hace poco hemos tenido elecciones! ¿Por qué estas personas no votaron? Las celebridades dañan la causa", escribió el presidente. En un segundo tuit, una hora más tarde, Trump declaró que respetaba el derecho a manifestarse: "Las protestas pacíficas son un sello distintivo de nuestra democracia. Aunque no siempre estoy de acuerdo, reconozco los derechos de la gente a expresar sus opiniones".

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.