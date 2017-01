Trump: «Voy a luchar por vosotros y nunca jamás os decepcionaré»

"Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que ejerceré con fideleidad el cargo de presidente de Estados Unidos y, hasta el límite de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos. Que Dios me ayude". Con estas palabras ha jurado Donald Trump su cargo sobre dos ejemplares de la Biblia.

El republicano ha iniciado su discurso dando las gracias al mandatario saliente, Barack Obama, y después ha señalado que el de hoy es un día "histórico", no solo porque se realiza una transferencia de poder de un mandatario a otro, sino porque "estamos transfiriendo el poder al pueblo", ha señalado. "Durante mucho tiempo -ha señalado- un pequeño grupo se ha quedado con la recompensa, mientras el pueblo se quedaba atrás. El establishment se protegía, pero no protegían a los ciudadanos". "Eso cambia justo aquí y justo ahora. Este momento es vuestro momento", ha enfatizado Trump desde la tribuna de oradores, provocando los aplausos del público y olos invitados.

En este sentido, el flamante presidente de EE UU ha señalado que no es tan importante qué partido controla el Gobierno de la nación, sino "si nuestro Gobierno está controlado por el pueblo". "El 20 de enero de 2017 -ha indicado- será recordado como el día en que el pueblo volvió a controlar esta nación". En este punto ha asegurado que la inseguridad de la ciudadanía, debido a las bandas y a las drogas, "se acaba aquí".

No ha sido el único asunto que ha tratado en su primer discurso como presidente de Estados Unidos y ha hecho una referencia al muro que quiere levantar para frenar la inmigración desde México al asegurar que los mandatarios se han "olvidado de defender" las fronteras. "Hemos hecho ricos a otros países mientras han desaparecido la confianza en nuestro país. Han cerrado las fácribas, sin pensar en los trabajadores. Que nos escuchen en cada capital de poder extranjera. Desde hoy, solo será 'America first'" Americla lo primero.

Los actos en el Capitolio para la transferencia del poder y el comienzo del mandato de cuatro años del republicano Donald Trump acaban de comenzar con la llegada de los protagonistas, el presidente electo y el mandatario saliente, Barack Obama. Donald Trump se convertirá en unos minutos en el presidente número 45 de Estados Unidos. El acto ha comenzado con una intervención del coro de la Universidad de Misuri. Pocos minutos antes de las seis de la tarde Mike Pence ha jurado su cargo como vicepresidente de Estados Unidos.

De 57 años y exgobernador de Indiana, Pence sucede en el cargo al ya exvicepresidente Joseph Biden, quien acompañó a Barack Obama en sus ocho años en la Casa Blanca. Con un perfil bajo y nombre poco conocido a nivel nacional, Pence fue la apuesta de Trump para mostrar las credenciales conservadoras de su candidatura, puestas en duda por algunos republicanos

Horas antes, el presidente electo ha entrado en la Casa Blanca junto con su esposa, Melania, para reunirse con Barack y Michelle Obama antes de partir todos al Capitolio para la ceremonia de transmisión de mando. El mandatario saliente se despidió minutos antes del Despachó Oval, donde pasó unas tres horas antes de entregar el cargo a su sucesor. Al salir por última vez del Despacho Oval como presidente del país, Obama fue preguntado por los periodistas sobre sus últimas palabras a los estadounidenses y su respuesta fue: "Gracias".

Trump, acompañado por el vicepresidente electo, Mike Pence, y la esposa de este, Karen, acudió a la Casa Blanca para tomar un té protocolario tras asistir a un servicio religioso en una iglesia frente a la residencia presidencial. Obama y su esposa, Michelle, recibieron al matrimonio Trump, que llegó en un vehículo blindado negro, en la entrada de la Casa Blanca.

El presidente electo dio inicio al día en que será investido presidente de Estados Unidos con la asistencia a una misa en una iglesia frente a la Casa Blanca.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!