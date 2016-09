El hijo de Trump compara a los refugiados sirios con «caramelos envenenados»

El hijo mayor de Donald Trump ha vuelto a generar polémica tras comparar a los refugiados sirios con un recipiente de caramelos en el que algunos podrían estar contaminados. "Esta imagen lo dice todo", señalaba Donald Trump Jr. en un mensaje en Twitter en el que adjuntaba la foto de un bol repleto de skettles, unos caramelos masticables de colores muy populares en EE UU, con la siguiente frase: "Si tuviera un bol de skittles y te dijera que tres son venenosos, ¿tomarías un puñado? Ese es nuestro problema con los refugiados sirios".

This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. #trump2016 pic.twitter.com/9fHwog7ssN

El tuit, que exhibía el logo 'Trump-Pence 2016' junto al eslogan de la campaña republicana 'Make America Great Again!' ('Devolvamos la grandeza a Estados Unidos'), fue censurado por decenas de usuarios de la red social. Entre las más destacadas, la de Nick Merril, jef de prensa de Hillary Clinton o la de Jon Favreau, ex redactor jefe de discursos del presidente Barack Obama

Hey @DonaldJTrumpJr, this is one of the millions of children you compared to a poisoned Skittle today: https://t.co/SDSGw0eUIPpic.twitter.com/HuhY9RGvWW