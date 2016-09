Clinton y Trump divulgan datos médicos para disipar dudas sobre su salud

Los dos principales candidatos a la Casa Blanca, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, de 68 y 70 años respectivamente, han hecho públicos sus historiales médicos para disipar dudas sobre su capacidad para ocupar la presidencia de EE UU.

La campaña de la exsecretaria de Estado ha divulgado una carta de dos páginas elaborada por su doctora, Lisa Bardack, donde ésta afirma que Clinton "está sana y en forma para ser la presidenta de Estados Unidos".

Con este informe, Clinton pretende mitigar las suspicacias que generó el vahído sufrido el pasado domingo durante los actos de conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que fue causado por una neumonía que le obligó a cancelar la campaña durante tres días.

Pese al informe de Bardack, Trump, que durante meses ha insistido en que Clinton tiene problemas de salud que la incapacitan para el cargo de presidenta, ha vuelto a mencionar el episodio del vahído durante un acto en Ohio. "No lo sé amigos, ¿vosotros creéis que Hillary Clinton es capaz de estar aquí de pie durante una hora y hacer esto? Yo no lo sé. No lo creo", ha ironizado el magnate neoyorquino.

Sobrepeso del magnate

Por su parte, Trump, muy a su estilo, ha entregado una copia de su historial médico al presentador Mehmet Oz durante un programa grabado de 'The Dr. Oz Show' que se emitirá este jueves. Según una asesora de la campaña del magnate, Sarah Huckabee, Trump goza de buena salud aunque podría perder un poco de peso, ya que actualmente pesa unos 120 kilos.

En el informe de Clinton, su doctora también sostiene que la ex primera dama "está en excelentes condiciones mentales" y "recuperándose bien" de la neumonía con antibióticos y descansando. Según ese informe, durante lo transcurrido del año Clinton tan solo sufrió una infección de oído en enero, además de la actual neumonía, y apunta que sus valores sanguíneos se han mostrado estables, así como sus problemas de tiroides. La candidata demócrata también ha sufrido diversos episodios alérgicos durante el año, que según la doctora forman parte de un "patrón" recurrente a lo largo de su vida.

Clinton acudirá este jueves a Greensboro (Carolina del Norte), en un acto que marcará su regreso a la campaña desde que el domingo abandonara el memorial de conmemoración del decimoquinto aniversario de los atentados del 11-S. Después asistirá a una cena en Washington organizada por el Instituto del Caucus Hispano del Congreso, y el viernes será entrevistada en el programa 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon en NBC.