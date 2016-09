Estados Unidos conmemora el 15 aniversario de ataques del 11-S

Posiblemente nunca se sabrá lo que ocurrió realmente, salvo que murieron unos 3.000 inocentes.





Está más que comprobado que muchas de las afirmaciones que dio la versión oficial no es que fuesen incorrectas, sino que eran mentira, y nadie nunca ha querido hacer nada por corregirlo, salvo algunos a los que han llamado locos y defensores de teorías de la conspiración.





¿Qué mayor conspiración hay que impedir que se sepa la verdad y defender a saco afirmaciones que se sabe que son mentiras?





Yo no me creo muchas de las historias de la conspiración, pero tampoco me creo aspectos de la versión oficial sencillamente porque no se las cree nadie de lo absurdas que son.





Los atentados me entristecieron, que los gobiernos escondan la verdad me entristece también.





Y cuando el río suena...........