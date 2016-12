Japón toma medidas contra los suicidios por exceso de trabajo

El Ministerio nipón de Trabajo ha dedicido este miércoles llevar ante la justicia al gigante japonés de la publicidad Dentsu por el fallecimiento de una empleada que se suicidó el año pasado después de trabajar un número excesivo de horas extras. El Ministerio ha trasladado el caso a la fiscalía al considerar que la empresa incumplió la normativa laboral y por tanto tiene responsabilidad legal en la muerte de la joven, según señalaron fuentes gubernamentales a la cadena estatal NHK.

Esta decisión llega después de que las autoridades niponas realizaran varias redadas en la sede central de Dentsu en Tokio y en otras de sus oficinas para recoger información sobre sus prácticas laborales, y podría desembocar en el procesamiento de la empresa y de algunos de sus directivos. La fallecida, Matsuri Takahashi, llegó a trabajar hasta 105 horas extra al mes, aunque los registros de Dentsu mostraban un cómputo dentro del límite legal. La familia había denunciado que la compañía forzó a la empleada a anotarse menos horas de las trabajadas en realidad.

La joven de 24 años se suicidó el pasado diciembre tras siete meses trabajando en la empresa, y había dejado constancia de las duras condiciones de trabajo en su cuenta de Twitter, donde detallaba jornadas de hasta 20 horas diarias. Días más tarde de la confirmación de este caso de "karoshi", o muerte por exceso de trabajo, las autoridades establecieron que el fallecimiento en 2013 de otro trabajador de 30 años de la misma compañía se debió al mismo motivo.

Ambos casos han reavivado la inquietud en el país asiático sobre el "karoshi", y llevaron al Gobierno nipón a aprobar esta semana un paquete de medidas de emergencia destinadas a prevenir nuevas muertes. La legislación laboral nipona establece que las jornadas de trabajo no deben superar las 40 horas semanales, aunque permite que se trabajen horas extra siempre que haya un acuerdo previo entre empleador y trabajador. No obstante, la normativa señala que los empleados no deben trabajar más de 80 horas suplementarias al mes (anteriormente el límite se situaba en 100 horas), y contempla medidas de control y sanciones para las empresas que superen este techo.

Una treintena de empleados

La investigación en Dentsu desveló que una treintena de empleados han sido obligados a trabajar más de un centenar de horas extra al mes, lo que podría mostrar que se trata de una práctica sistemática en la empresa líder en publicidad y comunicación en Japón y quinto grupo mundial del sector. El Ministerio ya pidió a Dentsu que modificara el tratamiento a sus empleados después de otro caso similar acaecido en 1991, el suicidio de un empleado de 24 años a raíz de su carga de trabajo excesiva.

Asimismo, el Gobierno aprobó en 2015 una ley para frenar la epidemia del exceso de trabajo, aunque la falta de rigor al registrar las horas extraordinarias por parte de las empresas y la disponibilidad de los empleados a alargar sus jornadas para recibir bonificaciones dificulta el control sobre esta práctica.