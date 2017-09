Al menos dos muertos en México por el terremoto de magnitud 8,4 Pacientes y médicos de un hospital en Villahermosa (México) permanecen fuera de la instalación. / Efe Se emite una alerta por posible tsunami en partes del océano Pacífico situadas cerca del epicentro EUROPA PRESS Madrid Viernes, 8 septiembre 2017, 08:58

Al menos dos personas han muerto en el estado mexicano de Chiapas como consecuencia del terremoto de magnitud 8,4 en la escala abierta de Richter registrado en la noche de este viernes, según ha informado el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong.

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, ha asegurado que las dos víctimas mortales son dos mujeres que han perdido la vida en la localidad de San Cristóbal de las Casas. Velasco ha pedido a las personas que estén cerca de la costa que evacúen la zona ante el riesgo de tsunami, según informa la cadena de televisión Televisa.

El terremoto ha tenido una magnitud de 8,4, según la última evaluación del Servicio Sismológico Nacional de México, que inicialmente la había estimado en 8,1. El organismo ha indicado que el epicentro del seísmo se ha situado unos 137 kilómetros al suroeste de la localidad de Tonalá, situada en el estado de Chiapas.

Alerta de tsunami

El presidente del país, Enrique Peña Nieto, ha asegurado a través de su cuenta en la red social Twitter que "se encuentran activos los protocolos de Protección Civil, incluyendo el Comité Nacional de Emergencias". "Las dependencias del Gobierno tienen indicaciones de reunirse de inmediato, para monitorear, evaluar y tomar acciones por el sismo", ha agregado en un segundo mensaje.

Por su parte, el jefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ha afirmado que no se han registrado daños en instalaciones estratégicas, añadiendo que "no hay daños mayores". En este mismo sentido se ha expresado el jefe de Bomberos, Raúl Esquivel, quien ha manifestado que la capital no ha registrado daños graves a causa del seísmo.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha emitido un comunicado confirmando que ha emitido una alerta por posible tsunami en partes del océano Pacífico situadas cerca del epicentro.