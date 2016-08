Rousseff defiende su inocencia y advierte que está en juego «la democracia»

La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, ha comparecido este lunes ante el Senado para defender su inocencia de los cargos que se le imputan y presentarse como una defensora de la democracia, días antes de que la Cámara vote si le suspende definitivamente de su cargo.

"No lucho por mi mandato por vanidad o por apego al poder" sino que lo hago, ha dicho, "por la democracia, por la verdad y por la justicia". Rousseff, que ha recordado su propia trayectoria personal, ha sostenido que entre sus defectos "no están la deslealtad y la cobardía".

"Vengo a mirar en los ojos a sus excelencias y decirles que no cometí el delito de responsabilidad" del que se me acusa, ha asegurado, insistiendo en que las acusaciones en su contra "no pasan de pretextos, basados en una frágil retórica jurídica".

"Lo está en juego en el 'impeachment' no es mi mandato, es el respeto a las urnas, a la voluntad del pueblo y a la Costitución", ha insistido Rousseff, que ha vuelto a hablar de "golpe" contra la Carta Magna.

Sonriente y con Lula da Silva

La exguerrillera, de 68 años, entró al Senado sonriente, acompañada por el expresidente Lula da Silva y aupada por decenas de simpatizantes que gritaban: "¡Dilma, guerrera, de la patria brasileña!". "Ella está firme, preparada para la batalla", ha señalado el diputado Silvio Costa del PTdoB (aliado a Dilma) en el recinto del Senado.

Ha sido la primera oportunidad que tendrá la mandataria, suspendida del cargo desde mayo, de defenderse en el Congreso. Y también la última para evitar su destitución. Una destitución de la presidenta supondrá también el fin en el poder del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza de izquierda que gobierna desde hace más de trece años la mayor potencia latinoamericana.

Aislada políticamente, agobiada por la peor recesión económica desde los años 30 y con su partido acosado por denuncias de corrupción, Rousseff fue suspendida de su cargo en mayo, acusada de maquillar las cuentas públicas.

Final del proceso

La votación será el punto final de un proceso que sacude al país desde hace nueve meses, junto con una economía maltrecha y el descrédito de una clase política afectada por escándalos de corrupción.

Desde que Rousseff comenzó su segundo mandato, el PIB retrocedió un 3,8% en 2015 y se prevé una caída del 3,1% este año, el desempleo escaló hasta alcanzar a un récord de más de 11 millones de personas, la inflación tocó los dos dígitos y el déficit fiscal estimado supera los 45.000 millones de dólares.

A eso se le sumaron las revelaciones de la 'Operación Lava Jato', una red política-empresarial de sobornos que le costó a la estatal petrolera Petrobras más de 2.000 millones de dólares.

En el Senado, Rousseff pronunciará un alegato de 30 minutos y luego será interrogada por detractores y aliados bajo la mirada de Luiz Inácio Lula da Silva, su padrino político y la figura que encarnó el despegue de Brasil, el éxito de la lucha contra la pobreza y el presidente más popular de la historia moderna.

El pleno de 81 senadores decidirá el futuro gobierno del país en una sola ronda de votación. Los aliados de Temer aseguran tener entre 60 y 61 votos para garantizar la condena, más de los 54 necesarios, y todos los sondeos coinciden en que sólo un milagro evitará la destitución de la mandataria. Rousseff afirma que es inocente y que el juicio es en realidad "un golpe orquestado" por su exvicepresidente Michel Temer, devenido en su némesis política y el probable presidente de Brasil por los próximos dos años.

Fuerte despliegue policial

La presidenta jugará su última carta ante un Senado que tiene al menos un tercio de sus miembros bajo la lupa de la Justicia o ya procesados por casos de corrupción. El Congreso ha sido vallado y está custodiado por más de 1.300 policías. Pero hasta el momento las manifestaciones han sido muy escasas y este lunes apenas un centenar de personas se había congregado fuera del recinto. "Estoy en la lucha por defensa de la democracia y la dignidad del pueblo. Esto ha sido una persecución contra el PT, Dilma y el pueblo brasileño", ha señalado Marlene Bastos, una profesora jubilada de 65 años.

Rousseff está acusada de autorizar gastos a espaldas del Congreso y postergar pagos a la banca pública para mejorar de artificialmente las cuentas públicas y seguir financiando programas sociales el año de su reelección y a inicios de 2015, algo prohibido por la Constitución. Su defensa aduce que las prácticas cuestionados también fueron usadas de forma recurrente por gobiernos anteriores, sin que fueran castigados.

Si es destituida, Rousseff se convertirá en el segundo jefe de Estado en ser sometido a un proceso de destitución en el Congreso brasileño. El otro fue Fernando Collor, pero dimitió antes de llegar a enfrentarse con los senadores en la fase final del juicio. Hasta ahora, Dilma siempre aseguró que luchará "hasta el final".