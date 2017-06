Países con prohibiciones increíbles

Guerras, asaltos, robos, asesinatos... Decenas de los 195 países que configuran el mapamundi son altamente peligrosos para hacer turismo, pero conviene saber que en otros, donde la seguridad parece estar garantizada, existen normas que por su desconocimiento podrían originarnos sorpresas y algún problema. Es increíble que en una nación como Estados Unidos sea más lega llevar un arma que un Kinder. Introducir este huevo de chocolate en el país puede acarrear multas de hasta 2.500 dólares. Su prohibición está justificada por ser una comida que contiene en su interior materias que no son orgánicas y, por tanto, peligrosa para los niños.

En otros estados norteamericanos está vetado el foie gras. No se puede introducirlo ni elaborarlo porque las tesis de los animalistas se han impuesto para evitarle el mal rato que pasan los patos y gansos cuando son cebados con un tubo de plástico que les llega directamente al estómago. Cuidado también con la bebida si viaja por territorio estadounidense. Los que están acostumbrados al botellón deben saber que en Estados Unidos no se pueden exhibir bebidas alcohólicas en la calle. Este es el motivo por el que en muchas series o películas se ven personajes por las calles con una bolsa de papel marrón, que oculta una botella.

Las normas curiosas salpican todo el mundo. En Irán, por ejemplo, los hombres deben respetar a rajatabla las restricciones sobre el peinado. Desde 2011 se impide el uso de la cola de caballo, o llevar el cabello largo atrás y corto por delante. En el caso del reino de los ayatolas, esta prohibición se suma a otras muchas más conocidas, pero es difícil pensar que puede haber un sitio del mundo donde esté penado hacer jogging acompañado. Esto ocurre en Burundi. Fue en 2014 cuando el presidente Pierre Nkurunziza prohibió que la gente saliera a correr en grupos, una práctica a la que la población recurría durante los tiempos de sangrientos conflictos étnicos para intentar aliviar tensiones y como una estrategia de protección ante la violencia de los grupos milicianos. El Gobierno del país interpretó que correr o hacer ejercicio era una excusa para reunirse y maquinar actividades subversivas. Fueron muchas las personas que acabaron en la cárcel por incumplir esta norma, por lo que si viaja a este país no se sorprenda si todo el mundo practica deporte en solitario.

En Singapur, comprar goma de mascar es imposible. Está prohibida su importación y venta. Sólo podría llevarse un chicle a la boca con receta médica. La curiosa norma nace de 1992. En años anteriores a esa fecha se produjo una subversiva práctica de contagio por la que muchos ciudadanos usaban las gomas de mascar para boicotear el sistema público de transporte, pegándolas en las puertas automáticas de los trenes, algo que encendió las alarmas ante un posible caos ferroviario.

Si se encuentra en Alemania y piensa adentrarse por una de sus autopistas, compruebe que el tanque de su automóvil está cargado, ya que es delito quedarse sin nafta y, además, está prohibido caminar por la autopista para ir a buscar el combustible. Si incumple esta norma, corre el riesgo de pagar una cuantiosa multa. Si va a Filipinas no podrá entonar el inolvidable 'My Way' de Sinatra. En los numeroso karaokes del país no encontrará la canción porque está excluida del circuito musical, al considerar el Gobierno que incita al suicidio y al homicidio.

Cuidado si pasea por el monte en Rumanía. La Policía impide hacer ruido y hablar en voz alta. Es la forma de evitar que los osos se acerquen y ataquen. En Qatar, está prohibida la cohabitación en muchos hoteles, incluso en algunos internacionales.

También en China hay normas que llaman la atención. Es curioso que no se permita ver películas de viajes en el tiempo como ‘Back to the future’. En el gigante asiático, la serie de ‘El ministerio del tiempo’ estaría vetada. Los chinos, sospechosamente, no quieren ni hablar de todo lo que suponga una ida y vuelta en el tiempo. Llegan incluso a prohibir de forma oficial la reencarnación. Y tratándose de morir, no lo haga durante una visita a la sede el Parlamento británico. No es posible, porque de hacerlo el Gobierno está obligado a oficiarle un funeral de Estado. Por lo tanto, ningún médico firmará su muerte en el interior del edificio. Si no es famoso, dirán que ha muerto en la puerta.