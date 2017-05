Macron, «sin concesiones» durante la reunión con Putin en Versalles

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes en el palacio de Versalles a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener un diálogo "sin concesiones" sobre temas espinosos como sus respectivas visiones sobre el futuro de la Unión Europea, la lucha antiterrorista y las crisis regionales, desde Ucrania hasta Siria y pasando por la guerra en Libia o el caos respecto a Corea del Norte.

"Todo uso de armas químicas en Siria recibirá una respuesta inmediata de Francia", dijo Macron durante una conferencia de prensa conjunta con Putin. Por otro lado, el presidente francés señaló su interés en reforzar "la colaboración con Rusia" en materia de lucha antiterrorista. "Nuestra prioridad absoluta es la lucha contra el terrorismo (...) es el hilo conductor de nuestra acción en Siria", comentó.

Más tarde, Macron calificó a la cadena televisiva Russia Today y a la agencia de noticias Sputnik de haber actuado "como órganos de propaganda e influencia" en su contra durante la campaña electoral culminada con su elección presidencial de hace tres semanas. Así, el presidente francés justificó la negativa de acreditaciones a estos dos medios rusos para acceder a su sede principal de campaña la noche del triunfo electoral.

De forma progresiva, Macron abordó temas sensibles para el ruso, como la situación de los homosexuales en Chechenia, sobre la que Francia será "extremadamente vigilante". En una jornada plagada de símbolos, no pareció coincidencia que en paralelo a la visita de Putin llegase a suelo francés el primer refugiado checheno homosexual, según informó la emisora pública France Info. En Versalles la tensión fue a más cuando los periodistas inquirieron a ambos líderes sobre la visita de la candidata ultraderechista Marine Le Pen a Moscú en plena campaña electoral.

Putin defendió la reunión que mantuvo con Le Pen -candidata favorita del Kremlin en las pasadas elecciones presidenciales en Francia- y admitió que las ideas de ésta sobre la identidad europea "no están desprovistas de fundamento". "Si Le Pen nos pidió ser recibida, por qué no íbamos a hacerlo, tanto más cuando ella misma siempre ha trabajado por las relaciones entre nuestros países. Eso no quiere decir que hayamos intentado influir en el resultado de las elecciones", argumentó.

Conversación franca y directa

El jefe del Ejecutivo ruso declaró que las "sanciones" contra su país no contribuyen de "ninguna manera" a solucionar la crisis ucraniana. "Me ha preguntado un periodista cómo podrán ayudar las sanciones contra Rusia a solucionar la crisis en el este de Ucrania. Y ésta es la respuesta: ¡de ninguna manera!", afirmó el mandatario ruso. Ante eso, Macron replicó que habrá "una conversación en los próximos días o semanas" entre Rusia, Alemania, Francia y Ucrania para evitar "una escalada" de tensiones.

Putin aterrizó en Paris a las 11:25 GMT y su comitiva se dirigió rápidamente al oeste de la capital francesa. Al llegar al palacio de Versalles, Putin fue acogido con un apretón de manos por el líder del Ejecutivo francés. "Podemos imaginar que la conversación será franca y bastante directa", había declarado horas antes la ministra de Relaciones Europeas, Marielle de Sarnez.

El jefe de Estado francés, de 39 años, cierra así un maratón diplomático que lo condujo el jueves a la cumbre de la OTAN en Bruselas y luego, el fin de semana, al G7 de Taormina (Italia). "Donald Trump, el presidente turco [Recep Tayyip Erdogan] o el presidente ruso están en una lógica de relación de fuerzas, lo que no me molesta" declaró Macron este fin de semana.

El presidente francés ha prometido un "diálogo exigente" y "sin ninguna concesión" con Putin. El presidente ruso lo había instado a "superar la desconfianza mutua" en un mensaje de felicitaciones tras la elección de Macron.

Rompiendo con la discreción observada por el anterior presidente francés François Hollande sobre el tema de los derechos humanos, la actual presidencia francesa dijo que su célula diplomática recibió a varias ONG para tratar la situación de los homosexuales en Chechenia y las libertades en Rusia.

Amnistía Internacional exhortó a Macron a "hacer presión" sobre el presidente ruso, y denunció la persecución "en total impunidad" de los homosexuales en Chechenia, y ello "con la bendición de las autoridades rusas".

Disipar la desconfianza

El embajador ruso en Francia, Alexandre Orlov, consideró "muy importante empezar a disipar esta desconfianza que se ha acumulado en los últimos años" entre los dos países, en declaraciones a la radio Europe 1. Tras reunirse a solas en un salón del palacio, los dos dirigentes almorzarán rodeados de sus delegaciones y celebrarán una rueda de prensa conjunta. También inaugurarán la exposición que sirve de pretexto para esta reunión.

La exposición "Pedro el Grande, un zar en Francia" rememora la visita de Pedro I -una figura admirada por Putin- a Versalles (cerca de París) en mayo y junio de 1717, un viaje que permitió dar un gran impulso a las relaciones diplomáticas entre Francia y Rusia. Putin también visitará, pero esta vez solo, el nuevo centro espiritual y cultural ortodoxo ruso, con su catedral de cúpulas doradas en el corazón de París.

Su inauguración estaba prevista para octubre de 2016 pero la escalada verbal entre París y Moscú -causada por la campaña militar del régimen sirio y su aliado ruso contra la parte rebelde de Alepo- condujo a anular la visita de Putin. Así, para Macron es necesario "hablar con Rusia" de la crisis siria para "construir de forma mucho más colectiva una solución política inclusiva".

De la misma manera, el presidente francés espera hablar de forma directa sobre el conflicto en Ucrania. "Rusia invadió Ucrania" había afirmado Macron tras finalizar el G7, y ello pese a que Moscú niega cualquier implicación en el conflicto.

Para establecer una relación personal, cada uno de los dos dirigentes deberá dar un paso. Macron había afirmado, durante su campaña electoral, "no formar parte de los que están fascinados por Vladimir Putin", cuyos "valores" dice no compartir.

Los dos jefes de Estado intentarán limar asperezas después de una campaña presidencial francesa marcada por la acogida en el Kremlin de la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, y los ataques informáticos contra el movimiento de Emmanuel Macron, ¡En Marcha!, atribuidos a 'hackers' rusos. Según Thomas Gomart, director del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), Putin espera "corregir la imagen muy negativa que dejó durante la campaña presidencial al recibir a Marine Le Pen".