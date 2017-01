Trump hablará hoy con Putin, Merkel y Hollande

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto mantener este sábado conversaciones telefónicas con su homólogo ruso, Vladimir Putin; con la canciller alemana, Angela Merkel; y con el mandatario francés, François Hollande.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha confirmado este triple contacto internacional en un mensaje de Twitter en el que ha celebrado la "primera semana completa" de Trump como presidente, ya que tomó posesión del cargo el pasado 20 de enero.

La de Putin es quizás la llamada más esperada, habida cuenta de las buenas palabras que ambos líderes se han cruzado durante estos últimos meses. Según el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, Putin felicitará a Trump por su investidura y ambos hablarán "del estado actual de las relaciones bilaterales", informa la agencia Sputnik.

En diciembre, Putin se declaró dispuesto a visitar Estados Unidos si recibe la invitación de Trump, a quien dedicó palabras de afecto por representar una figura afín a los "valores tradicionales" que defiende el Kremlin.

Trump ha reconocido este viernes que es "muy pronto" para hablar de un posible levantamiento de las sanciones a Rusia, mientras que la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha dejado claro que no habrá cambios hasta que no se resuelva el conflicto de Ucrania.

Trump, que durante meses ha alimentado las especulaciones sobre un posible giro en las relaciones con Moscú, ha aclarado en una comparecencia junto a May que es "muy pronto" para anunciar cambios en materia de castigos.

El mandatario norteamericano, no obstante, ha insistido en que quiere tener con "todos los países" una "gran relación" equiparable a la que Estados Unidos tiene actualmente con Reino Unido. En este sentido, ha citado a Rusia y China como ejemplos de posibles acercamientos, para acto seguido matizar que "no hay garantías" al respecto.

Una fuente del Gobierno alemán ya había adelantado a Reuters la conversación entre Trump y Merkel, en la que precisamente podría hablarse de Rusia. La fuente no ha indicado si el mandatario norteamericano sondeará el posible levantamiento de las sanciones a Rusia por su intervención en Ucrania.