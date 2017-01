Theresa May alerta a EE UU sobre Putin

La primera ministra británica Theresa May advirtió a Estados Unidos de que tenga cuidado con el dirigente ruso Vladimir Putin, con quien el presidente estadounidense Donald Trump desea acercarse. "Cuando hablamos de Rusia, es sabio tomar el ejemplo del presidente (Ronald) Reagan quien, durante sus negociaciones con el homólogo ruso de ese entonces Mijail Gorbachov, tenía la costumbre de seguir el refrán 'tengan confianza, pero verifiquen'. Con el presidente Putin, mi consejo es: cooperen, pero tengan cuidado", declaró May.

La jefa del gobierno británico se expresó así delante de los republicanos estadounidenses reunidos en Filadelfia. May subrayó la importancia de las instituciones internacionales, como Naciones Unidas y la Otan, vapuleadas en varias oportunidades por Trump. "Naciones Unidas necesita ser reformada, pero sigue siendo vital", en particular en la lucha contra el terrorismo o el cambio climático, afirmó May, quien también defendió el papel del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y la importancia de la OTAN, "piedra angular en la defensa de Occidente".

May, quien llegó al poder luego del voto de los británicos en favor de la salida del país de la Unión Europea (Brexit), será este viernes la primera dirigente en ser recibida por Trump desde que el magnate asumió la presidencia.