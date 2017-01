Trump cree que el Brexit será un «éxito» y plantea un acuerdo comercial con Londres

Cinco días antes de llegar a la Casa Blanca, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha marcado algunas de las líneas de su política exterior en una entrevista de una hora con el diario alemán Bild y el Times de Londres realizada en la Torre Trump de Nueva York. Entre los más destacado, la mano tendida a Rusia, el respaldo entusiasta al Brexit y las críticas contra Angela Merkel, la OTAN y la UE.

Trump promete «seguros para todos» en lugar del 'Obamacare'

Durante su entrevista, Donald Trump ha prometido "seguros para todos" en el plan que sustituirá al conocido como 'Obamacare'. En una entrevista al Wahington Post, Trump ha criticado la "la existencia de una filosofía en algunos círculos de que si no se podía pagar por ello, no se tenía". "Eso no va a pasar con nosotros. Pueden esperar una gran cobertura sanitaria. Será de una forma mucho más simplificada. Mucho menos cara y mejor", ha asegurado.

Sin dar detalles sobre el programa, ha recalcado que se "hará cargo de todos", añadiendo que los estadounidenses "no pueden permitir que haya gente muriendo en la calle". Asimismo, ha adelantado que las compañías farmacéuticas tendrán que negociar directamente con 'Medicare' y 'Medicaid' y bajar sus precios, resaltando que "no estarán protegidas políticamente".