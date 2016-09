La ONU suspende el envío de ayuda a Siria tras el ataque a un convoy humanitario

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ha anunciado que todas las operaciones humanitarias en Siria "quedan suspendidas" tras el ataque contra un convoy humanitario ayer en la región de Alepo. "Por ahora no tenemos una visión global de lo que pasó, pero se ha tomado la decisión de que todas las operaciones humanitarias de convoyes sobre el terreno quedan suspendidas por el momento", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de la OCHA, Jens Laerke.

Aviones sirios o rusos bombardearon este lunes un convoy con ayuda cerca de Alepo, matando a doce personas, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, mientras el Ejército sirio daba por terminado el alto el fuego.

"Esto es muy preocupante. Vemos una reanudación de la violencia, una intensificación de los combates en muchos puntos", ha denunciado el director para Oriente Próximo y el Norte de África del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Robert Mardini, en declaraciones efectuadas en Ginebra. "Teníamos algo previsto en cuatro localidades, pero por ahora han quedado en suspenso para evaluar las condiciones de seguridad", ha señalado, en referencia a las localidades de Fua y Kefraya, asediadas por los rebeldes en Idlib, y Madaya y Zabadani, bloqueadas por las fuerzas gubernamentales junto a la frontera libanesa.

Al menos 8.899 muertos desde el inicio de los bombardeos de Rusia Al menos 8.899 personas han muerto en Siria por los bombardeos de la aviación de Rusia, que comenzaron el 30 de septiembre de 2015, según el recuento publicado hoy por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De esos fallecidos, al menos 3.506 eran civiles, entre los que hay 827 menores y 523, mujeres. Además, al menos 2.704 milicianos del grupo terrorista Daesh perdieron la vida por esos ataques aéreos. A estas víctimas mortales se suman 2.689 combatientes de facciones islámicas, entre las que se incluye el Frente de la Conquista del Levante (antiguo Frente al Nusra), que lucha junto a otros grupos rebeldes sirios.

Al menos 18 de los 31 camiones del convoy de la ONU y la Media Luna Roja Siria (SARC) resultaron alcanzados el lunes junto con un almacén de la Media Luna Roja, según indicó el portavoz de la ONU en Nueva York, Stephane Dujarric. El convoy estaba trasladando ayuda a 78.000 personas a la localidad de Urm al Kubra, en la provincia de Alepo, señaló. El director de la SARC en Alepo, Omar Barakat, figura entre los fallecidos, ha confirmado Mardini. "El equipo está conmocionado". "Omar resultó gravemente herido y el equipo de rescate no pudo llegar a él en dos horas. Cuando fue evacuado no pudo sobrevivir a sus heridas", ha precisado.

Otro convoy separado de la SARC y CICR a Talbisé, en la provincia de Homs, hizo su primera entrega desde julio este lunes con suministros para más de 80.000 personas. El equipo se quedó allí durante la noche debido a los intensos enfrentamientos, ha indicado Mardini. "Si Dios quiere, estarán de vuelta a Homs esta mañana", ha confiado. "Es difícil leer el entorno en las próximas horas porque hay una mezcla de intensificación de los combates y politización de la ayuda humanitaria (...) Ha llegado el momento de desvincular el trabajo humanitario de la política", ha sostenido Mardini.

EE UU responsabiliza a Rusia del ataque

Estados Unidos ha responsabilizado a Rusia del ataque y ha exigido a Moscú demostrar "rápidamente y de forma significativa" si todavía está comprometido con el acuerdo entre las dos potencias para un alto el fuego en el país árabe.

El Gobierno estadounidense está seguro de que el ataque fue un "bombardeo" ejecutado o bien por las fuerzas rusas o por el régimen sirio, lo que "plantea muchas dudas sobre si los rusos pueden cumplir su parte" del frágil acuerdo negociado entre las dos potencias, ha señalado a los periodistas un alto funcionario estadounidense. "Tenemos claros indicios, no solo nuestros, sino también de la ONU y la Cruz Roja, de que esto fue un ataque aéreo", ha asegurado el funcionario, que ha pedido el anonimato, en una conferencia de prensa telefónica. "No sabemos por ahora si el ataque fue de los rusos o del régimen (de Bachar el-Asad). En cualquier caso, los rusos tienen la responsabilidad de no hacer ese tipo de ataques y de evitar que el régimen los haga", ha subrayado la fuente.

"Nuestra sensación es que lo ocurrido ha dado un fuerte golpe a nuestro esfuerzo para lograr la paz en Siria", ha indicado la fuente estadounidense. "Los rusos tienen que demostrar rápidamente y de forma significativa que están comprometidos con este proceso, si no, no vamos a poder seguir adelante con ellos", ha apuntado por su parte otro funcionario estadounidense, que también ha pedido el anonimato.

El Kremlin se ha limitado a señalar, por boca de su portavoz, Dmitri Peskov, que los militares rusos están verificando la información acerca del ataque. "No creo que sea posible ni justo en general sacar conclusiones infundadas. Nuestros militares están verificando la información sobre este ataque", ha señalado Peskov. "Espero que puedan conseguir información de primera mano y después hacer la declaración pertinente", ha agregado.

Peskov ha indicado además que el alto el fuego solo podrá reanudarse si "los terroristas" cesan sus ataques contra las posiciones de las fuerzas de El-Asad. "Las condiciones son muy simples: hay que cesar los disparos, los terroristas deben dejar de atacar al Ejército sirio. Y desde luego, estaría bien que nuestros colegas norteamericanos no bombardearan más por error a los sirios", ha declarado.

Estados Unidos y Rusia alcanzaron el 9 de septiembre un acuerdo para un alto el fuego en Siria, que entró en vigor hace una semana, y acordaron que, si la tregua se prolongaba durante siete días, empezarían a coordinar sus ataques contra los terroristas del Daesh y Al Nusra en el país árabe.

El Ejército sirio declara el fin de la tregua

Después de múltiples violaciones al alto el fuego y esfuerzos frustrados por hacer llegar la ayuda humanitaria a las poblaciones sitiadas, otro requisito del acuerdo, el Ejército sirio declaró ayer el fin de la tregua de una semana en el país árabe. Pero Estados Unidos se resiste a dar por muerta la tregua y ha vuelto a instar a Rusia a demostrar si tiene la "seriedad" suficiente para que el acuerdo bilateral pueda prorrogarse.

Esta nueva tensión se suma a la provocada por el bombardeo de la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, que el pasado fin de semana se cobró las vidas de 90 soldados sirios, en un ataque por el que el Pentágono se disculpó al asegurar que creía estar golpeando una posición del Daesh.

Nuevos bombardeos en Alepo

En este contexto, la ciudad de Alepo ha vuelto a ser objeto este martes de nuevos bombardeos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los ataques aéreos han tenido lugar en la zona de Handarat y en la rotonda de Al Yandul, en el extrarradio norte de la población; así como en los alrededores del Palacio de Justicia, próximo al distrito de Yamiat al Zahra, y el área de Al Lirmun, en el oeste de Alepo.

Anoche estallaron enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales, respaldadas por el grupo chií libanés Hezbolá, y facciones islámicas, entre las que figura el Frente de la Conquista del Levante (antiguo Frente al Nusra), en las áreas de Proyecto 1070 y Al Rashidin, así como en un mercado del suroeste de la urbe.

Fuentes militares, citadas por la agencia de noticias SANA, han indicado que el Ejército repelió un ataque de "organizaciones terroristas" en el suroeste de Alepo y golpeó concentraciones de sus oponentes en las inmediaciones de Proyecto 1070 y Al Rashidín, donde causó grandes pérdidas humanas y materiales entre sus adversarios.