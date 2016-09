Putin asegura que solo cumple la tregua el ejército sirio

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha dicho este sábado que solo el Ejército sirio cumple el alto el fuego acordado entre Rusia y EE UU en Siria y que los grupos opositores se están reagrupando. "Nosotros alcanzamos un acuerdo con el presidente Bachar el-Asad y con el Gobierno sirio. Y tal como se ve, las tropas sirias están cumpliendo plenamente estos acuerdos", dijo hoy Putin a los periodistas.

"Habíamos acordado la separación del Frente al Nusra y otros grupos de ese tipo y que se indicara su ubicación y la de la llamada oposición moderada. Pero no estamos viendo la separación de los terroristas de la oposición moderada. Los terroristas están tratando de reagruparse, en cambio", subrayó. Los terroristas -añadió- "tratan de mantener su potencial de combate. Esto es triste".

El jefe del Kremlin agregó que EE UU no quiere hacer públicos los detalles del acuerdo alcanzado el 9 de septiembre entre Washington y Moscú porque "aun no son capaces de separar a la así llamada oposición moderada de aquella otra oposición semicriminal y de los elementos terroristas". En su opinión, Estados Unidos rechaza hacer público el contenido del acuerdo sobre Siria "porque está claro quién no lo cumple". "Nuestros socios estadounidenses siempre han mostrado transparencia en todas partes, pero no me sorprende que en este caso se hayan desviado de este postulado", dijo Putin.

"Y les diré por qué: esto tiene que ver con las dificultades que encuentra EE UU en el tema sirio; y la raíz de estas dificultades es que aún no son capaces de separar a la así llamada oposición moderada de aquella otra oposición semicriminal y de los elementos terroristas", agregó. Si se revelan lo detalles del acuerdo, "quedará claro quien falla en cumplirlos", insistió, en declaraciones en Biskek, la capital de Kirguizistán.

Putin subrayó que Rusia está cumpliendo plenamente sus obligaciones sobre Siria en base al acuerdo alcanzado el pasado 9 de septiembre en Ginebra por los cancilleres de Rusia y EE UU, Serguéi Lavrov y John Kerry, respectivamente. Tras ello, el 12 de septiembre entró en vigor un alto el fuego, pero Rusia mantiene que el Ejército sirio es el único bando que está cumpliendo a rajatabla el alto el fuego.

Ayer, Moscú se mostró hoy dispuesta a prolongar otras 72 horas la tregua en Siria, pero llamó a EE UU a presionar a los grupos opositores que violan continuamente el alto el fuego, aduciendo que la situación puede irse de las manos. "Estamos dispuestos a prolongar otras 72 horas el cese de las hostilidades. Pero esperamos de EE UU medidas firmes sobre los grupos armados bajo su control", dijo Víctor Poznijir, subjefe del departamento de operaciones del Estado Mayor.

Y subrayó que "la parte rusa, pese a las numerosas violaciones y la falta de progreso en la separación de la oposición moderada del Frente al Nusra hace todo lo posible para cumplir los acuerdos alcanzados en Ginebra" con EE UU. Para el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, la separación de esos grupos armados es "prioritaria" en las relaciones con EE UU.