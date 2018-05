Zurab Pololikashvili: «San Sebastián es garantía de calidad y su modelo turístico, un ejemplo»

Es la primera vez desde que accedió al cargo el pasado mes de enero que el georgiano Zurab Pololikashvili comparece ante los miembros del Consejo Ejecutivo como secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Por delante le esperan cuatro años para perseguir su objetivo que pasa por aplicar las nuevas tecnologías y dotar de la importancia que le corresponde a «la innovación del turismo», uno de los pilares fundamentales, dice, en el desarrollo del sector a medio plazo. Así lo trasladará a los estados miembro hoy en el Palacio de Congresos del Kursaal, aunque desde ayer ya se iniciaron las reuniones individuales con algunos de los asistentes en el hotel María Cristina, donde la mayoría le requirió su apoyo en el posicionamiento político del turismo entendido como un sector económico en desarrollo, en la generación de empleo en el sector y la formación del mismo.

- Hoy abordará la primera reunión de la cumbre mundial, ¿cuáles serán sus primeras palabras hacia los estados miembro?

- Hemos reunido en San Sebastián a casi 35 países -además de los 17 que asisten como oyentes- con una gran representación a nivel mundial. Para mí es una gran oportunidad para darles la bienvenida como secretario general de la OMT y hablarles sobre el futuro del turismo y las cuestiones que considero prioritarias ahora mismo. Tenemos dos días por delante muy importantes para nuestra organización y también para el sector, por ser esta cumbre el espacio en el que los países miembro comparten y adoptan muchas y buenas ideas.

- ¿Qué objetivos se ha marcado para los próximos cuatro años al frente de este organismo?

- Por ahora lo que tenemos claro es que debemos dirigirnos hacia la innovación del turismo y eso es lo que vamos a trasladar hoy a los estados miembro, nuestra visión de cómo los distintos países pueden desarrollarse como destino turístico partiendo de la innovación y la digitalización del turismo.

- ¿Puede adelantar alguna de esas claves que expondrá ante el Consejo para encaminarse hacia ese concepto de destino innovador, sostenible e inteligente?

- Les daré unas pautas, pero nuestra prioridad es acercarnos a los países y saber cuáles son sus retos y sus prioridades. Ahí radica la importancia de estos encuentros, que nos hace ser consciente a la organización de las necesidades que tienen y que son expuestas por cada país.

- Usted es casi un donostiarra de adopción, porque no es ni la primera ni la segunda vez que visita San Sebastián.

- Para mí es un placer celebrar mi primera cumbre del Consejo Ejecutivo en este cargo en San Sebastián. He estado en varias ocasiones en la ciudad y es, sin duda, uno de mis destinos turísticos favoritos. Me encanta venir a Donostia. De hecho, creo que en total he visitado Euskadi alrededor de diez veces.

- Dado su conocimiento sobre la ciudad, ¿considera que San Sebastián se está adaptando y cumpliendo con esos parámetros y cumpliendo con esas premisas de sostenibilidad e innovación?

- Sí, claro. El modelo de desarrollo del turismo en San Sebastián es un gran ejemplo, y veo que va aportando nuevas ideas muy interesantes. Como ciudad es una garantía de aportar una gran experiencia para quien la visite.

- ¿Qué supone para San Sebastián, Gipuzkoa o Euskadi acoger un evento de estas características?

- Es una oportunidad de promoción del destino muy buena, porque da mucha visibilidad y prestigio. Como ejemplo te diré que hoy -por ayer- he tenido muchas reuniones a lo largo de toda la mañana con ministros de varios países y casi la mitad no conocía San Sebastián. Pero las palabras que me transmitían de la primera impresión de la ciudad es que estaban muy contentos y que les estaba gustando mucho. Es más, estoy seguro de que, al igual que yo, van a volver otra vez para visitar este lugar tan maravilloso.