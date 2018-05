«Vuelvo a disfrutar de mis paseos» . / IÑIGO SÁNCHEZ Luis Cantalejo vivió una operación que evitó que pudiera quedar paralítico ANA VOZMEDIANO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 24 mayo 2018, 06:41

En el quirófano de Policlínica, el neurocirujano Enrique Úrculo y su equipo intervenían ayer por la tarde a un chico víctima de un accidente al que debían devolver la movilidad perdida de las manos. Volverá a recuperarla, pero Úrculo insiste en que no hay ni milagros «ni médicos milagrosos», pero sí trabajo y avances tanto en las técnicas de diagnóstico por imagen como en las quirúrgicas.

«No son intervenciones a la carta, porque en ese caso escogería el paciente qué es lo que quiere, pero sí procuramos que cada persona tenga un traje a medida que permita el mejor tratamiento, sea o no quirúrgico en función de la dolencia, de dónde se ubique y de la edad». El tratamiento de dolencias vinculadas con la médula, la columna y el cerebro es ahora más llevadero.

El pasado 29 de noviembre, Luis Cantalejo era operado a causa de una lesión degenerativa medular cervical. Él es un gran andarín, (sigue manteniendo esta afición), pero empezó a notar que la pierna derecha no iba bien, que no podía levantar la punta del pie, que tenía miedo a caerse. La médico de cabecera envió a Luis al neurólogo, que le dijo que el tema era serio.

Las cosas se ponían cada vez más negras para un hombre que no pensaba que aquella molestia en la pierna derecha podía ser grave. «Localizamos al doctor Úrculo y desde entonces es mi Ángel de la Guarda. Llegué a la consulta, me miró a los ojos y me dijo que sabía que tenía estenosis solo por la forma en la que andaba. Al principio nos tratábamos de usted, luego de tú, pero aunque me dijo que la operación era 'muy gorda' me dio mucha confianza».

La anestesista, Ana Aierbe, también fue tranquilizadora para Luis, que ya en Navidades, después de un mes de su intervención, escuchó que el aplastamiento de la médula que sufría estaba curada, que el riesgo de quedarse tretraplejico ya no existía. Lloró junto al Belén de la plaza de Gipuzkoa de San Sebastián. ¿Luis corre la Behobia? No, incluso siente que su pierna derecha se encuentra más débil que la izquierda, pero camina dos horas cada día -«Me moriría sin poder andar»- y el fantasma de la parálisis ha quedado lejos.

La enfermedad de Luis Cantalejo es conocida como estenosis de canal, producida por patologías degenerativas. El médico lo cuenta... «La médula se estrecha por la edad y es habitual tener que operar. Es mucho más complicada que la hernia de disco, que es la más sencilla de todas estas patologías que tratamos los neurocirujanos».

Éstas, lo explicará hoy Enrique Úrculo en el Aula de Salud que va a celebrarse en el Salón de Actos del Aquarium, son enfermedades variadas, como hidrocefalias, neuralgias de trigémino, hipófisis y los temidísimos tumores cerebrales en el listado.

«El doctor Úrculo es impresionante», señala Luis, que no solo valora la intervención quirúrgica a la que fue sometido, sino también el trato humano que recibió. Si su cirujano le escuchase tantos halagos, le insistiría en que los médicos milagro no existen, pero también en la importancia de que la relación entre el médico y el enfermo sea buena, en ese efecto placebo del especialista, en la imposición de manos «para dar tranquilidad a quien va a ser operado».

«El médico debe ser el chamán de la tribu, el que sabe cuando operar y cuando no, incluso cuando debe parar la intervención. Y eso a pesar de que lo primero que digo a mis residentes es que se acostumbren a no verse las manos mientras operan».

Porque ahora los neurocirujanos utilizan el microscopio quirúrgico con visión 3-D, una técnica mínimamente invasiva que dirigen sus manos pero en la que la lesión solo entra en contacto con el instrumento. ¿El futuro? «Estará en la robótica, en la que ya se empieza a investigar en el propio Biodonostia, en el tratamiento de la epilepsia o el párkinson, sin olvidar nunca la relación humana que debe establecerse entre médico y paciente».