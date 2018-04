Hondarribia pierde los vuelos a Londres y Palma Un avión modelo CRJ200, de la ruta a Palma de Mallorca, aterriza en el aeropuerto de Hondarribia en verano de 2016. / MIKEL FRAILE Air Nostrum justifica la decisión en que ya no puede operar con los aviones CRJ200. La sociedad pública de fomento del aeropuerto, Ortzibia, dice que con las obras de ranurado no ha quedado «margen» para encontrar alternativas para nuevos vuelos en Hondarribia ARANTXA ALDAZ Miércoles, 18 abril 2018, 06:32

Este verano no habrá vuelos desde Hondarribia a Palma de Mallorca y Luton (Londres). El aeropuerto guipuzcoano pierde así -de momento para esta temporada estival- la oferta por la que las instituciones habían apostado para exprimir el potencial turístico de un aeropuerto limitado de nuevo a las rutas con Madrid y Barcelona, en su mayor parte utilizadas para viajes de negocios.

La decisión de eliminar de Hondarribia estos vuelos no se adopta por falta de interés o de pasajeros, sino que obedece a las consecuencias del recorte de la pista, ejecutado para cumplir con las medidas de seguridad exigidas por Europa pero que como contrapartida ha limitado la opción de que puedan aterrizar y despegar aviones de cierta envergadura, como los reactores CRJ200 con los que la compañía enlazaba en verano las rutas con Reino Unido y las islas Baleares desde Gipuzkoa, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de Air Nostrum. La compañía no cierra la puerta a que el año que viene, ya con las nuevas condiciones técnicas aplicadas en el aeropuerto de Hondarribia con las obras del ranurado, puedan retomarse nuevas rutas comerciales a estos u otros destinos, pero hoy por hoy no es viable, aseguran. La opción de cubrir esos trayectos con aviones más pequeños, que sí son aptos para las dimensiones de Hondarriba, no responde a criterios de «eficiencia», empezando por el mayor tiempo que se tardaría en cubrir las distancias. «Los primeros que queremos que el aeropuerto de San Sebastián crezca somos nosotros», apostillan desde Air Nostrum.

La noticia llega tras el suma y sigue de contratiempos de los dos últimos años en el aeropuerto. En julio de 2016 se anunció que la pista tenía que recortarse para cumplir con las exigencias técnicas de Europa y obtener el certificado de seguridad, un visto bueno necesario que se obtuvo a finales del año pasado. La pista ha pasado de tener 1.754 metros de longitud a los 1.427 actuales, un recorte que ha tenido sus consecuencias. El principal damnificado fue el vuelo desde Hondarribia a Madrid operado por Air Nostrum con el avión CRJ200, el mismo que utilizaba para cubrir las rutas a Londres y Palma.

1.048 La realidad actual Hondarribia vuelve a quedarse solo con las conexiones a Madrid y Barcelona Interés comercial Air Nostrum no cierra la puerta a retomar estas u otras rutas en un futuro Obras de ranurado Ortzibia afirma que hasta este año no se ha despejado la «incertidumbre» sobre su impacto

La sociedad pública para el fomento del aeródromo, Ortzibia, donde están presentes el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa, la Cámara de Comercio y los ayuntamientos de San Sebastián, Irun y Hondarribia, se conjuró para que la terminal perdiera la menor operatividad posible y para tratar de atraer nuevas rutas, posibilidad que se resiste, como ha vuelto a quedar demostrado con la pérdida de los vuelos de verano. Luton llevaba ya dos veranos en la oferta de Hondarribia y Palma de Mallorca sumaba una trayectoria más amplia, ambos con balances positivos en cuanto a número de pasajeros. El año pasado, 1.048 viajeros -tres de cada cuatro provenientes de Reino Unido- utilizaron la ruta Luton-Donostia. Fue, de hecho, la conexión estival más exitosa para Air Nostrum, con una ocupación del 80% de sus vuelos. La ruta de Palma, por su parte, fue utilizada el año pasado por 625 pasajeros, la mayoría guipuzcoanos que eligieron las Baleares para sus vacaciones.

Más Air Nostrum admite incidencias con CanaryFly y recupera a sus pilotos

«Efecto colateral y puntual»

La pérdida de operatividad del aeropuerto de Hondarribia por el recorte de pista se sabía de antemano. ¿Por qué no se han podido atar otras rutas acordes a la capacidad del aeropuerto? Ortzibia enmarca este desenlace en la «incertidumbre» que ha envuelto a la terminal estos dos últimos años, y más recientemente en la incógnita de las consecuencias operativas de las obras de ranurado de la pista, un horizonte que no ha quedado despejado hasta este año, añaden desde Ortzibia para contextualizar el escenario actual.

La mejora del asfaltado se decidió como solución técnica tras el recorte de pista, lo que ha permitido por ejemplo mantener el vuelo de Hondarribia a Barcelona operado por Vueling con el Airbus 319. Los trabajos terminaron a finales del pasado diciembre y, pese «a la continua promoción hecha con diferentes aerolíneas», las compañías no han tenido «margen» para poder organizar sus ofertas de verano, una campaña que cierran con al menos seis meses de anticipo, insisten. «Hoy sí podemos decir que la solución puesta en marcha ha significado una mejora sustancial respecto a la anterior pista», defiende Ortzibia, que asegura que los retrasos y las cancelaciones «son inferiores» a los que antes se sufrían. Por lo que confían en que esas condiciones, junto con la instalación de los nuevos sistemas de navegación por satélite, previstos para finales de año, doten al aeropuerto del suficiente atractivo técnico para relanzar su actividad, hasta el punto de concluir que la supresión de los vuelos veraniegos son un «efecto colateral y puntual» que se solucionará, «esperemos que el próximo año». Hasta entonces, la única certeza, hoy por hoy, es que solo siguen las dos conexiones a Madrid y Barcelona.