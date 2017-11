Vuelco sin heridos en el Paseo de La Concha

La belleza de la bahía donostiarra ha provocado un accidente a primera hora de la tarde de este lunes, afortunadamente sin que se registraran heridos. El incidente ocurrió cuando un coche con matrícula francesa se desvió peligrosamente de la calzada hasta colisionar con la pequeña barandilla que separa a la misma del bidegorri que atraviesa el Paseo de la Concha. Aunque no llevaba mucha velocidad el vehículo giró totalmente hasta quedar al revés, al borde del carril para bicicletas.

El conductor no ha sufrido daño alguno y ha podido salir por su propio pie del vehículo, un Volkswagen Polo, aunque una ambulancia se ha acercado a la zona para atenderle. La fortuna ha querido que en ese momento no circulara ninguna bici por el bidegorri y que el despiste no ocasionara daños personales.