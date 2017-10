Vivir experiencias únicas con Atzegi Ander Casado, Elena Gorbea, Leire Zabala, Álvaro Iturmendi, Martín Zabala y Josu Zabache, de paseo por Donostia. / MICHELENA La asociación inicia una nueva campaña para atraer voluntarios y al mismo tiempo reconocer su labor. Ofrece cuatro 'packs' de colaboración que tienen en común el espíritu de compartir aficiones con personas con discapacidad intelectual TERESA FLAÑO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 4 octubre 2017, 06:44

Elena Gorbea -que nunca pierde la sonrisa-, Josu Zabache -un forofo de la Real Sociedad-, Álvaro Iturmendi -el más tímido- y Leire Zabala -una apasionada del baile- suelen quedar los sábados. A veces están todos, en otros casos van más amigos. A la cita también acuden Ander Casado y Martín Zabala. Sentarse en alguna terraza, ir al fútbol o al cine, visitar un museo o ir a patinar al Txuri Urdin son algunas de las actividades que realizan, como muchos otros chavales guipuzcoanos. Todos pertenecen a Atzegi, los primeros como usuarios y los dos últimos como voluntarios, pero cuando están juntos esa estrecha línea desaparece porque todos «disfrutamos por igual», afirman, y los planes los deciden por consenso.

Todos protagonizan la campaña 'AtzegiXperience', que impulsa la asociación guipuzcoana a favor de las personas con discapacidad intelectual, y que ayer se presentó en la Diputación de Gipuzkoa. Patricia Ayo, responsable del Servicio Asociativo y de Apoyo a Familias de Atzegi y coordinadora de la campaña, explicó que este año han buscado mostrar que «se pueden vivir experiencias únicas como voluntario».

Para ello, la campaña se ha inspirado en las cajas que se venden en distintos espacios comerciales con diversas actividades de ocio como estancias en centros de talasoterapia, restaurantes, hoteles con encanto o fin de semana de aventura. Los 'packs' que ofrece Atzegi son 'Bienestar ', 'Bidelagun', Bizipoza' y 'Escapadas', que muestran algunas de las maneras de hacer voluntariado porque pueden ser muy diversas: puntuales, periódicas, compartiendo una afición, participando en alguna actividad, acompañando en las vacaciones o saliendo a tomar algo. En definitiva, que «seas como seas, hay una experiencia para cada uno».

La teletienda

La campaña también se apoya en un vídeo de minuto y medio que imita, no sin ironía, los anuncios americanos de teletienda. Leire se reconvierte en Cynthia, una de las 'vendedoras' de las cajas con las experiencias. «Tuvimos que ensayar mucho, pero me ayudó Patri (Patricia Ayo)» . Está más que satisfecha con el resultado y piensa que el objetivo se ha cumplido, porque como dice al final de su actuación: «Más claro imposible».

El presidente de la asociación, Josean Idoeta, considera que «en estos momentos el voluntariado es muy especial, no solo enriquece su relación con personas con discapacidad sino que se crea una red muy potentes de sinergias para conseguir una sociedad más tolerante e inclusiva». Ya como padre de una usuaria de Atzegi apunta que «agradezco mucho el apoyo de los voluntarios».

Porque ese es otro de los propósitos de la campaña, destacar el papel de aquellos que deciden compartir su tiempo con otras personas para que puedan vivir de la forma más completa posible. «Ellos nos trasladan su experiencia y la ensalzan y también nos transmiten que cada uno puede experimentar con diversas actividades». Patricia Ayo le respalda: «Al final se convierte en algo más que un voluntariado».

En la presentación de la campaña, la diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, destacó que «la manera de trabajar las instituciones con Atzegi permite aumentar la permeabilidad en la sociedad» y también señaló la necesidad de «poner en valor el voluntariado como uno de los grandes pilares de la política social. Hay que destacar la labor que hacen con su tiempo de ocio, la ilusión que ponen para mejorar la calidad de vida de los usuarios y también de sus familias».

En la actualidad hay cerca de 10.000 atzegizales, personas que de una manera u otra están involucrados con Atzegi, de los que 600 son voluntarios. «Los atzegizales que conozco me cuentan que es una experiencia inolvidable y enriquecedora, y precisamente estas cajas de experiencias que hoy mostramos ilustran muy bien esa sensación que viven».

Ander Casado se animó a participar tras ver el trabajo que hacían su hermana y una amiga. Martín Zabala lo hizo porque una de sus tías acude a Atzegi como usuaria. Además de compartir sus fines de semana, también les acompañan de campamento en verano y a la nieve en invierno a practicar esquí de fondo o andar con raquetas. «Al año solemos hacer tres escapadas de una semana y también varias excursiones de fin de semana».

«Hago lo que me gusta»

Mikel Leal es otro de los ejemplos de voluntariado, aunque él le quita importancia porque, además de reconfortarle, «hago algo que me gusta. El mérito sería si hiciera algo que no me gustara». Es corredor de montaña, concretamente pertenece a la sociedad Erlaitz, con 80 miembros. Hace cuatro años se encontró en una tienda con Jon Nagusia, el responsable del centro de Atzegi en Irun. «Me contó que uno de sus usuarios, Juan Cruz, era un apasionado de las carreras, pero que tenía problemas para encontrar acompañante». Decidió probar y desde entonces participan juntos en una o dos competiciones al año. Como Juan Cruz se apunta a alguna más, siempre hay algún miembro de la sociedad dispuesto a quemar zapatillas con él.

«Está motivado como pocos y es muy sufridor. Entrena todos los días, aunque llueva, y creo que es una de las pocas cosas con las que puede evadirse y disfrutar», explica Leal sobre su compañero. Sí resalta un problemilla: «Durante la carrera recibe muchos aplausos y se viene arriba, porque para el ego no hay discapacidad, entonces no hay quien le pare y, claro, llega exhausto. Pero es un luchador, no para ganar sino para superarse, siempre pide más».

Desde Atzegi animan a todos los voluntarios que lo deseen a contar su experiencia a través de las redes sociales o por Whatsapp, mediante el número 609 703 706. «Al compartir sus mejores momentos a lo largo de este año esperamos que más gente se anime a conocernos y a vivir sus propias experiencias únicas».

La campaña 'AtzegiXperience' comenzó ayer con la colocación de 8.000 carteles que están siendo distribuidos por las familias colaboradoras y también en 128 marquesinas por toda Gipuzkoa. Además, el próximo martes se celebrará el acto central en el Teatro Principal de Donostia. Se explicará la campaña con fotos, teatro, música y vídeos con gran participación de personas con discapacidad. El acto será abierto al público y para acudir hay que solicitar una invitación en las oficinas de Atzegi o llamando al teléfono 943 423 942.