La villa de Ardanza seguirá vacía Un arbusto oculta la discreta entrada a la villa Ataria, en el barrio donostiarra de Ategorrieta. / MICHELENA Queda desierta la subasta hecha por la Diputación de la vivienda donde residió el diputado general GAIZKA LASA Jueves, 25 enero 2018, 06:32

Tras dejar atrás un cuidado conjunto de jardines, setos y arbustos, la entrada a la vivienda descubre un elegante recibidor con un clásico secreter bajo un cuadro de Zarrabeitia. Desde allí se puede husmear, hacia la derecha, un salón comedor más acondicionado para reuniones oficiales que para asueto personal, y estirando el cuello, hacia la izquierda, un despacho de trabajo. Sin dar más pasos, se nota que no es una casa cualquiera.

Estamos en el número trece de la urbanización Atari Zahar del barrio donostiarra de Ategorrieta. Su propietaria, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la ha sacado a subasta, pero ninguno de los interesados que lo ha visitado durante los últimos tres meses de 2017 se ha animado a adquirirla. Fuentes del servicio de Patrimonio de la institución foral aseguran que «está a precio de mercado», pero nadie se ha mostrado dispuesto a pagar los 894.936 euros -impuestos excluídos- de salida.

Es el valor estipulado para una superficie solar de 201,67 metros cuadrados y una superficie construida de 392 metros cuadrados. La vivienda cuenta con una planta baja de 136 metros construidos, una planta alta de 120 y un sótano de 136. Tiene jardín, hall, salón comedor y cocina-servicios, despacho, seis habitaciones, tres baños, dos aseos y trastero. A lo anterior hay que sumar los dos garajes y más trasteros. La urbanización cuenta, además, con servicios comunes de piscina y pista de tenis.

Arriba, el despacho de trabajo de José Antonio Ardanza. Debajo, parte del salón con la chimenea al fondo. A la derecha, habitación principal de la planta superior. / MICHELENA

La vivienda fue adquirida por la Diputación en 1984 para uso como vivienda del diputado general, cargo que en aquella legislatura ostentaba José Antonio Ardanza. «Se trataba de una época en la que la situación política y el estado de las vías de comunicación obligaba al diputado general a tener que pernoctar en San Sebastián», justifican fuentes forales. Al poco tiempo perdió ese uso y fue utilizada tanto para alojar a alguna personalidad, como para la realización de reuniones y encuentros políticos discretos.

Con el paso del tiempo y la recuperación de otros inmuebles del patrimonio foral, su utilización ha ido perdiendo interés, hasta tal punto que en la actualidad prácticamente ningún departamento foral la usa. Villa Ataria también ha tenido, de manera ocasional, usos como escenario de rodajes publicitarios y cinematográficos.

Aprovechando la recuperación del mercado inmobiliario, sobre todo de este tipo de viviendas, el departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, encargado de su gestión, ha decidido sacarla a subasta pública para su venta. «Numerosas personas interesadas» la han visitado, pero la puja ha vuelto a quedar desierta. En la legislatura anterior, EH Bildu puso en marcha la misma operación con el mismo éxito.

Madera y solemnidad

La primera estancia de la casa marca el carácter solemne de la villa. Un despacho. Sobrio y clásico. De trabajo. Sin más lujos que la nobleza de su madera, «la mejor y la que estaba de moda por aquel entonces», señalan responsables del servicio foral de Patrimonio.

La seriedad y formalidad de la oficina cruzan el pasillo para dominar también el salón comedor. La madera y la finalidad protocolaria siguen mandando. Sillones solemnes y mesillas donde aún reposan algunas botellas que ofrecer a las visitas de compromiso confieren a este espacio un carácter ceremonioso. La chimenea del fondo -con una calefacción eléctrica como alternativa en la pared contigua- aporta el elemento hogareño y evoca un ambiente más intimista que desentona con las dos banderas oficiales -la de Euskadi y la de Gipuzkoa- colocadas justo bajo un cuadro pintado por Montes Iturrioz (la casa de campo rodeada de árboles da aire al ambiente decoroso).

Al fondo a la derecha, dónde si no, se encuentra el baño, y en frente, la cocina: una habitación alargada, partida por un mostrador que divide la zona de cocina, electrodomésticos y fregadero de aquella otra donde se come o se consumen las tertulias. Por esta estancia entraba, en su día, el personal del servicio, y no por la entrada de la villa. Y la misma cocina cuenta con un cuarto apéndice donde se podía acomodar dicho personal, con un baño incluido. Otro detalle: todas las estancias de la planta tienen vistas exteriores.

Arriba, cocina y entrada del personal de servicio de la casa. Debajo, piscinas exteriores junto a la villa (al fondo a la derecha): A la derecha, mesa del txoko del sótano con techo abovedado. / MICHELENA

Arriba se distribuyen cinco habitaciones, intercaladas con tres cuartos de baño. La principal, donde pernoctaba el inquilino, dispone de su propio aseo, un vestidor -del tamaño de muchas habitaciones modernas- y terraza. El resto incluye muebles y sofás en espacios holgados. Habitaciones VIP para los invitados. Todas dan al exterior.

Aunque el número y tamaño de habitaciones ya convierten la villa Ataria en una vivienda privilegiada, su encanto y originalidad reposan bajo tierra. El sótano se presta a encuentros clandestinos donde se rompa la rectitud de las plantas superiores. Una hermosa vinoteca, una mesa de mus anclada al suelo, un txoko con una larga mesa bajo techo abovedado, una sociedad con cocina y parrilla incluida, sillas y sofás entre coquetas lámparas... Todo ello sin rastro de humedades. El ambiente perfecto para esas reuniones que terminan arreglando el mundo y tendentes a prolongarse hasta altas horas.

Y por si el interior no deparara suficientes alicientes, fuera, a muy pocos metros, dos hermosas piscinas ofrecen el mejor tratamiento anti-estrés y una oportunidad para socializarse con la vecindad de la urbanización. ¿Que prefiere sudar? Un frontón y pistas de tenis. Para que no le falte de nada.