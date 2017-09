Así ha sido este viernes 22 de septiembre La alfombra roja del Zinemaldia en el Kursaal / José Mari López Repasa de un vistazo las noticias más destacables de la jornada EL DIARIO VASCO Viernes, 22 septiembre 2017, 22:05

Conforme se acerca la fecha del 1 de octubre, en la que la Generalitat quiere celebrar una consulta independentista, la situación política en Cataluña es cada vez más incierta. Este viernes la Fiscalía ha denunciado por sedición los ataques a la Guardia Civil. Desde Euskadi, el Gobierno Vasco ha remitido al Ejecutivo de Rajoy el informe actualizado de las transferencias pendientes y le ha exigido que cumpla el Estatuto «si tanto predica el cumplimiento de la ley» en Cataluña". A nivel local, ha arrancado el Festival Internacional de Cine de San Sebastián con la celebración de la gala inaugural.

Gipuzkoa: Saturación en atención primaria. La carta hecha pública por una médico de atención primaria de Tolosa ha recibido una nueva adhesión, la del presidente del Colegio de Médicos de Gipuzkoa que ha avalado la saturación laboral que sufren y ha alertado de las «condiciones muy difíciles» que padecen los profesionales.

Real Sociedad: Las claves de la derrota ante el Levante. Al conjunto txuri-urdin le costó mucho generar peligro en jugada y sus mejores ocasiones llegaron a balón parado.

Sociedad: Nuevo programa de educación vial. Cerca de 600 escolares han participado este viernes en Durango en la presentación de un nuevo programa para conocer las consecuencias de los accidentes de tráfico y cómo prevenirlos, en un acto al que ha asistido el lehendakari, Iñigo Urkullu. El nuevo proyecto de educación vial del Departamento de Seguridad tiene como lema "Don't be Dummy! ('no seas monigote') Para ti no hay repuesto(s)".

Economía. El secreto de recaudar más por IRPF con menos trabajadores. ¿Cómo se hace para llegar a recaudar 100 millones más gracias al trabajo de los guipuzcoanos pero con 20.000 empleados menos y 15.000 parados más? La Hacienda de Gipuzkoa se encamina en este 2017 hacia unas cifras recaudatorias sin precedentes. La explicación más sencilla -y la más encaminada a la realidad- no es que la Hacienda foral de Gipuzkoa haga magia y se saque contribuyentes de la manga para saciar su hambre recaudadora, es que se aprovecha mucho mejor el género ahora que no hay tanta abundancia.

Cultura: Bajará el IVA del cine. A partir del próximo año las entradas de cine costarán, en promedio, un euro menos. Esta disminución en el precio se efectuará después de que Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, ha confirmado que la bajada del IVA del cine, del 21 al 10%, será incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Mundo: May especifica el Brexit. Theresa May ha afirmado en un discurso solemne pronunciado en Florencia que Reino Unido aspira a mantener una relación única de libre comercio sin aranceles con la UE tras el 'Brexit' y que contempla un período de transición de dos años para desarrollar las ramificaciones del acuerdo, que tendría que definirse y ser ratificado antes del final de marzo de 2019. La propuesta puede facilitar que la negociación con el resto de la UE comience a considerar el acuerdo final.