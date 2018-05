Así ha sido este viernes 25 de mayo EFE Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Viernes, 25 mayo 2018, 19:32

Jornada de viernes en la que el foco de la actualidad se ha situado sobre la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel. Sánchez asegura que no pondrá 'peros' a ningún apoyo para ser presidente del Gobierno. El secretario general del PSOE ha admitido que no rechazará los votos de las fuerzas independentistas para ganar la moción de censura , pero también ha lanzado un mensaje a los secesionistas. «Esta es una moción para garantizar un Gobierno que cumple y hace cumplir la Constitución», ha dicho. El presidente del Gobierno, por su parte, rechaza comprometerse a un adelanto electoral y está dispuesto a afrontar en el Congreso el envite de Pedro Sánchez. «El presidente del Gobierno tiene dos facultades exclusivas, disolver la Cámara y nombrar ministros, y no conozco a ningún presidente del Gobierno que esté dispuesto, y malo sería que lo hubiera, a renunciar a cualquiera de ellas. Lo que es bueno para España es que la legislatura dure el tiempo establecido en la Constitución», ha zanjado.

Además, ha habido otras noticias:

Economía: El gran ritmo de crecimiento con el que concluyó 2017 también se ha contagiado al arranque de este año. Todos los indicadores avanzaban que el primer trimestre de 2018 había sido mejor de lo esperado para la economía vasca, tanto es así que el propio consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, revisó al alza las previsiones de crecimiento para el conjunto de 2018 y las situó en el 2,6%. Hoy ha sido el turno de comprobar si el dato del PIB avanzado por el Eustat hace un mes se cumplía, y la estadística no ha fallado. El PIB vasco avanzó un 3,1% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del pasado año. Sin embargo, hasta ahora no conocíamos el detalle ni la evolución por territorios y ahí, Gipuzkoa ha mostrado un repunte mayor que sus vecinos.

Cataluña. El presidente catalán, Quim Torra, ha urgido hoy por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a desbloquear «inmediatamente y sin más dilaciones» el nombramiento de los consellers del nuevo Govern, para «restablecer la normalidad institucional» en Cataluña, y le ha ofrecido abrir un «diálogo sincero». Torra le traslada los argumentos jurídicos contenidos en el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, que considera que el Gobierno debe permitir ya la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) del decreto de nombramiento de los consellers.

Turismo. La Organización Mundial del Turismo (OMT) prevé la convocatoria de un «concurso de grandes dimensiones a nivel mundial» en el que espera que participen representantes de más de cien países para la creación de start-up tecnológicas vinculadas a este sector en constante crecimiento. El consejero vasco de Turismo, Alfredo Retortillo, ha hecho hoy este anuncio, en declaraciones a los periodistas, en el Palacio Kursaal de San Sebastián, epicentro de la 108 reunión del Comité Ejecutivo de la OMT, que celebra hoy su jornada de clausura.

Salud. Una docena de asociaciones vascas que trabajan en la lucha contra el cáncer han confirmado su asistencia y participación en el primer Congreso 'Euskadi contra el cáncer' que tendrá lugar este domingo en el Kursaal. El acto, que comenzará a las 11.00 horas, pretende ser un encuentro abierto y participativo entre diferentes entidades que trabajan en este ámbito y servirá además para reconocer la labor desinteresada que realizan.

Real Sociedad. Roberto Olabe, director de Fútbol de la Real Sociedad, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación por primera vez desde su llegada «hace algo menos de dos meses tan intensos que parece más largo». Olabe se ha referido al futuro nuevo entrenador de la Real Sociedad, Asier Garitano, que ha confirmado llegará junto a su preparador físico en el Leganés, Miguel Pérez. Considera que el bergararra es el hombre «ideal» para dirigir un equipo por su «energía y su pasión», sus «ganas» por llegar a la Real, su «ambición» y su bagaje previo a la hora de «sacar el máximo rendimiento de sus jugadores».