Así ha sido este viernes 14 de julio El ciclista alavés Mikel Landa se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la última etapa del Tour de Francia. / Reuters Repasa de un vistazo las noticias más destacadas del día EL DIARIO VASCO Viernes, 14 julio 2017, 21:20

La noticia luctuosa de esta jornada la hemos conocido a media tarde, con el fallecimiento de un vecino de Usurbil de 68 años mientras conducía una camioneta en Igeldo. Menos mal que han llegado dos noticias positivas desde el mundo del deporte, el GBC jugará en ACB y el ciclista alavés Mikel Landa se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la última etapa del Tour de Francia. Subrayar, asimismo, que Gipuzkoa ha dado un paso adelante para garantizar el agua potable a la mitad de la población.

Gipuzkoa: El 'milagro' de un oñatiarra en el encierro de Sanfermin. José Mari Arza Barberos no le echaba la culpa a nadie de su "revolcón", que si bien le libró de una cornada sí le dejó un traumatismo torácico que este viernes le ha impedido cerrar su periplo Sanferminero delante de los Miuras. "Una lástima, pero es que me duele todo, no creo que para mañana (hoy para el lector) esté con fuerzas", comentaba este guipuzcoano de Oñati, de 47 años y que lleva 11 en los encierros de Pamplona.

Sociedad: Pablo Ibar sigue sin ver el final del túnel. Pablo Ibar, a la espera de juicio por un triple homicidio ocurrido en Florida en 1994, ha comparecido este viernes ante la jueza Barbara McCarthy, en quien recayó su caso después de que el magistrado anterior pasara de la jurisdicción penal a la civil. McCarthy ha señalado en una breve audiencia en los tribunales de Fort Lauderdale, a 50 kilómetros al norte de Miami, que aún no sabe si aceptará el caso y que dará a conocer su decisión el 3 de agosto.

Política: El PNV ganaría de nuevo las elecciones autonómicas. Los datos del Euskobarómetro de mayo que se han dado a conocer este viernes arrojan que el PNV sería el partido más beneficiado en caso de que hoy se celebraran unas nuevas elecciones autonómicas. En el apartado de estimación de voto, el sondeo da al PNV como vencedor de unos hipotéticos comicios con 29 o 30 escaños, uno o dos más de los actuales 28 parlamentarios con los que cuenta el grupo jeltzale. Este incremento en la representación se produciría especialmente a costa de EH Bildu y el PP.

Economía: El nuevo Cupo permitirá una mayor recaudación. El acuerdo alcanzado por los gobiernos central y vasco para aprobar la nueva Ley Quinquenal del Cupo –que servirá como guía para calcular las aportaciones de Euskadi al Estado en el periodo de 2017 a 2021- tendrá un claro tinte continuista respecto a la situación anterior, pero una reforma del Concierto Económico que se ha incorporado al mismo pacto será muy beneficiosa para las instituciones vascas, ya que permitirá a las diputaciones cobrar impuestos a más contribuyentes.

Mundo: Homenaje a las víctimas de Niza. El presidente francés Emmanuel Macron ha homenajeado en Niza a las víctimas del ataque con camión que enlutó a esta ciudad de la Costa Azul hace un año, después de haber celebrado en París la fiesta nacional del 14 de julio junto al mandatario estadounidense, Donald Trump. Los residentes de Niza habían comenzado a conmemorar a sus muertos desde el jueves con una ceremonia religiosa.

Real Sociedad: Eusebio tira del filial para el primer amistoso. La Real Sociedad afrontará este sábado (18.00 horas) su primer compromiso del verano. Lo hará en el campo de Mintxeta ante el CD Elgoibar para festejar el centenario del 'Haundi'. La lista de convocados la componen: T. Ramírez, Sisniega, Gorosabel, Ujía, Aritz, Raúl Navas, Llorente, Ugarte, Rodrigues, Arrieta, Zurutuza, R. Pardo, Zubeldia, Sangalli, Guevara, X. Prieto, Canales, D. Concha, Capilla, Merquelanz, Juanmi y Bautista. Como se ve, mucha presencia de jugadores del filial y notables ausencias por lesión de Willian José, I. Martínez o Agirretxe. Januzaj tampoco participará tras obtener el permiso del club para retornar a Mánchester para recoger sus pertenencias.

Cultura: Se rehabilitará el palacio renacentista Basozabal de Azpeitia. La Diputación de Gipuzkoa impulsará la rehabilitación del palacio renacentista Basozabal de Azpeitia, el edificio más antiguo de esta localidad, actualmente en desuso y que, tras las obras, acogerá ocho espacios diferentes, entre ellos, la biblioteca y la oficina de turismo. El diputado foral de Cultura, Denis Itxaso, y el alcalde de Azpeitia, Eneko Etxeberria, ha firmado este viernes el convenio para rehabilitar este inmueble del siglo XV, uno de los más singulares del patrimonio guipuzcoano y protegido por su interés histórico y artístico.