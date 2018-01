Así ha sido este viernes 5 de enero Los reyes han llegado este viernes a Gipuzkoa. Repasa de un vistazo las principales noticias de la jornada EL DIARIO VASCO Viernes, 5 enero 2018, 21:25

Quedan apenas unas horas para que los tres Reyes Magos entren a nuestras casas y dejen sus regalos bajo el árbol de Navidad. Pero antes de realizar su tarea, Sus Majestades de Oriente han recorrido este viernes las calles de Gipuzkoa, para saludar a los más pequeños, repartir caramelos, y cómo no, recoger las cartas de los niños que aún no la han enviado. El mal tiempo no ha podido con la ilusión, y las previsiones meteorológicas no son nada buenas. Para mañana se ha activado la alerta naranja, ya que en el interior se espera nieve por debajo de los 1000 metros y y en la costa precipitaciones intensas acompañadas ocasionalmente de granizo.

Gipuzkoa: Nuevas viviendas de alquiler para jóvenes. El Gobierno Vasco prevé construir 281 viviendas de alquiler para jóvenes en Gipuzkoa. El ejecutivo tiene la intención de edificar en doce localidades vascas un total de 846 apartamentos dotacionales de alquiler durante un período que no supere los cinco años. La construcción de estos apartamentos es una de las líneas de actuación reflejadas en el Plan Director de Vivienda 2018-2020 y su objetivo es facilitar la emancipación de los jóvenes. Errenteria, Irun, Zarautz, Azpeitia y Lezo son las localidades guipuzcoanas que serán potenciadas en el Plan Director de Vivienda.

Real Sociedad: Eusebio descarta fichajes. Eusebio ha comparecido en Zubieta y mañana ofrecerá la lista de jugadores que desplazará a Leganés, donde la Real jugará el domingo a las 12.00 horas. El técnico txuri-urdin ha cerrado la puerta a posibles llegadas y ha confirmado que Iñigo está disponible al haber superado una amigdalitis y que siguen siendo duda Carlos Martínez, De la Bella y Januzaj, quienes hoy han participado por primera vez esta semana en algunos ejercicios con el resto de sus compañeros.

Sociedad: Los cuñados dejan sin coartada a 'El Chicle'. Los cuñados de José Enrique Abuín Gey, conocido como 'El Chicle', han ratificado en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira (A Coruña) que no estaban con el autor confeso de la muerte de Diana Quer la noche en la que la joven madrileña desapareció por lo que "no le dan cobertura ya". Por otra parte, el abogado de los padres de la joven ha insistido en que es "fundamental" e "importante" el resultado de la autopsia tras localizarse el cuerpo de Diana Quer en un depósito de agua el pasado 31 de diciembre en una nave en Rianxo (A Coruña).

Política: La petición del lehendakari sobre Cataluña. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado a través de las redes sociales que se abra "una nueva etapa de negociación política" en Cataluña que permita acabar con decisiones como el mantenimiento en prisión de dirigentes políticos catalanes. Urkullu ha reaccionado así ante la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión provisional al líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros miembros del anterior Govern encarcelados.

Economía: Las empresas guipuzcoanas aumentan sus ventas. Las ventas de las empresas guipuzcoanas siguen marchando a buen ritmo. Hasta noviembre del año pasado acumulaban un incremento del 7,3%, con una subida del empleo del 2,6% y del 4% en la masa salarial, gracias al buen comportamiento de las exportaciones, pero sobre todo de las ventas interiores. Las empresas no financieras asentadas en el territorio mantuvieron el tipo en el mes de noviembre, al crecer sus ventas totales un 9,3%, un buen registro solo superado el año pasado en octubre (13,3%), agosto (20,1%) y marzo (17,4%).

Cultura: La escuela de cine Elías Querejeta, más cerca. El proceso de admisión de la escuela de cine Elías Querejeta, ubicada en el centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera, para el curso 2018-2019 se mantendrá abierto desde el 8 de enero hasta el 31 de mayo, para las tres especialidades que acogerá: Archivo, Curaduría y Creación. El director del centro, Carlos Muguiro, y el diputado de Cultura, Denis Itxaso, han explicado este viernes los requisitos que deberán cumplir lo futuros alumnos, en un acto celebrado en las mismas instalaciones de la escuela.

Mundo: Un cura británico multará a los novios impuntuales. Harto de esperar a los novios, el cura de una pequeña parroquia del sureste de Inglaterra impondrá multas a quienes lleguen tarde a su boda. Diez minutos de retraso bastarán para que los novios paguen 100 libras (110 euros), según ha decretado el cura John Corbyn, responsable de las pequeñas iglesias de Bearsted y Turnham en el condado de Kent. Quedarán exentos de la multa quienes se hayan visto atrapados en un atasco o en otros acontecimientos imprevisibles. El resto deberá pagar esta suma que se repartirá entre el organista, el campanero y los chicos del coro obligados a esperar.