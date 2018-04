Así ha sido este viernes 6 de abril Omar Fraile celebra su victoria en la línea de meta de Eibar. / KARLIS Repasa de un vistazo las principales noticias de la jornada DV Viernes, 6 abril 2018, 21:27

Jornada de viernes marcada por la salida de prisión del expresident de la Generalitat catalana. Carles Puigdemont ha abandonado en torno a las 13.45 horas la prisión de Neumünster, en la que ha permanecido recluido desde el pasado 25 de marzo. Lo ha hecho después de que la Asamblea Nacional Catalana y Omnium abonarán la fianza de 75.000 euros que le impuso el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania. Al expresidente catalán le esperaban a las puertas de la cárcel una multitud formada por periodistas y partidarios de la independencia. Ante ellos ha pronunciado sus primeras palabras tras recobrar la libertad. Puigdemont, que ha agradecido el trato recibido tanto por los guardias de Neumünster como por sus compañeros de celda, ha tardado apenas unos segundos en cargar contra la justicia y el Gobierno español.

Además, estos han sido los temas destacados del día:

Caso Cifuentes: «He dicho la verdad. No he mentido en nada». Ni un paso atrás. Cristina Cifuentes ya anunció la misma noche de la polémica que esa sería su manera de proceder. Y «punto por punto», la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a reafirmarse en su versión de los hechos: pagó el máster en Derecho Público del Estado Autonómico, cursó todas las asignaturas, las aprobó y defendió el trabajo final. Nada cambia que el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, no encuentre documento alguno que acredite la defensa del proyecto ante un tribunal: «Demostrarlo es algo que corresponde a la propia universidad».

Meteorología: La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha extendido hasta la mañana de este sábado el aviso amarillo ante la previsión de fuertes rachas de viento. En las últimas horas, se han registrado rachas de 91 km/h en Oiz, en Bizkaia, y de 82 km/h en Jaizkibel y Zizurkil. Según los datos aportados por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, en zonas no expuestas, se han dado rachas de 80,1 km/h en el punto de medición de la población alavesa de Ilarduia y de 70 km/h en Lasarte.

Banca: Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado la devolución de los 1.350 millones que prestaron para hacer frente a la indemnización del cierre de la planta Castor, según confirman fuentes jurídicas. Un desembolso que realizó el Gobierno para cumplir con la compensación a ACS por el cese de actividad del almacén de gas, que había provocado una serie de pequeños seísmos en la costa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró nulo el decreto que otorgaba la indemnización y ahora la banca solicita su reembolso.

Laboral: El consejero de Turismo del Gobierno Vasco, Alfredo Retortillo, se ha mostrado este viernes partidario de la recuperación de la negociación colectiva en el sector de alojamientos de Gipuzkoa, aunque ha advertido de que la huelga convocada para los próximos 23, 24 y 25 de mayo, coincidiendo con un importante evento turístico internacional en San Sebastián, puede «desprestigiar» y afectar de forma «negativa» a la imagen de toda Euskadi.

Vuelta al País Vasco: Omar Fraile (Astana) se ha impuesto al sprint en un grupo pequeño este viernes en la quinta etapa de la Itzulia 2018 (Vuelta al País Vasco), 164,7 kms. de recorrido con tres puertos en la parte final, en los cuales el esloveno Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo) ha fortalecido aún más de lo que ya lo tenía el liderato de la carrera. Fraile ha sido el más rápido en el grupo de seis corredores que ha llegado por delante a la meta de Eibar y en el que le han sucedido en la línea de llegada el líder Roglic y Ion Izagirre (Bahrein), que también han bonificado.