«He venido para ser libre, no quiero que mi hija viva lo que yo» Tiene nombre y rostro, pero los tiene que ocultar. Llegó de Tánger hace un año a Gipuzkoa. / SARA SANTOS Dejó Tánger junto a su marido y su hija de cinco años y va a cumplir un año en Gipuzkoa. «Tengo miedo a que me detengan» ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 16 junio 2018, 08:33

Tiene nombre y rostro pero los tiene que ocultar. Lo que no calla es su voz. Es una mujer de cara dulce, un aspecto que contrasta con la fuerza que transmite su testimonio. «He venido para ser libre», responde en varios momentos a la pregunta de por qué decidió dejar Tánger e instalarse en Gipuzkoa hace casi un año. Siempre sale a relucir el nombre de su hija, una cría de cinco años, el motor que le mueve y la razón por la que ahora intenta salvar todos los obstáculos administrativos para lograr los ansiados papeles. No será antes de dos años. «No quiero que viva lo que yo», y está pagando con la dificultad de empezar de cero, sin papeles, y la barrera añadida de ser musulmana y mujer, apostilla. A veces se quita el pañuelo, el hiyab. «Tengo miedo a ser detenida», un temor que se repite cada vez que tiene que ir a Urgencias y le preguntan por su nombre y su documentación, o cuando simplemente camina por la calle. Ha sufrido el rechazo en varias entrevistas de trabajo. «Con pañuelo no, me dijeron cuando me presenté para cuidar a unos niños».

Quiere trabajar. «No quiero ayudas. Quiero construir mi vida con mi trabajo», se apresura a decir. En Tánger ella y su marido, con el que emigró, primero en Ferry y luego en autobús hasta Gipuzkoa, eran teleoperadores de una compañía de telefonía móvil. Entre los dos no superaban los 600 euros de ingresos al mes. «Si el cliente te daba una valoración cero -en la encuesta sobre la calidad de la atención teléfonica-, entonces no te pagan esa valoración. La gente desconoce que cuando le ponen un cero a un teleoperador, tiene consecuencias para esa persona que está al otro lado del teléfono».

Con la ayuda de la asociación Jatorkin, que trabaja para la integración del inmigrante magrebí, empieza a poder respirar. Han logrado un piso de alquiler, que pagan con los pocos ahorros que les quedan y los trabajos en negro que hacen aquí y allí. Ya están empadronados, y también han logrado la tarjeta sanitaria para su hija, un respiro, porque la cría tiene asma y en cada crisis tenía que esperar hasta que cerrara el ambulatorio y abrieran las urgencias para poder ser atendida. También está escolarizada, y en la escuela ha sufrido el rechazo «de otros niños musulmanes que se ríen de ella porque, aunque no come cerdo, sí come carne y pollo, y le dicen que eso tiene gusanos. Yo quiero que mi hija se integre, que sea una niña fuerte e independiente. He venido para ser libre», repite.