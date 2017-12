Usurbil se sigue abasteciendo del Añarbe un mes después del brote Un técnico de Aguas del Añarbe toma muestras de agua en Usurbil durante el brote de gastroenteritis. / MICHELENA La Mancomunidad envió la pasada semana una propuesta oficial al municipio para que acceda a conectarse de forma integral a su red ESTRELLA VALLEJO Martes, 12 diciembre 2017, 06:41

El Ayuntamiento de Usurbil sigue conectado al 100% a la red de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe desde que se detectara que una bacteria encontrada en el agua había sido la causante del brote de gastroenteritis que afectó a la mitad de sus 6.000 habitantes.

La localidad se abastece un 62,2% de fuentes propias y un 37,8% del Añarbe. Es por ello, que en el momento en el que los análisis determinaron que el Norovirus detectado en el agua contaminada procedía del pozo municipal, el Ayuntamiento optó por conectarse de manera íntegra a la red de la Mancomunidad hasta nueva orden. Solo que dicha orden parece que por el momento no tiene visos de llegar.

Es por ello, que Aguas del Añarbe envió la pasada semana una propuesta oficial al consistorio usurbildarra, que ya había realizado en reiteradas ocasiones, para que accediera de una vez por todas conectarse de forma integral a su gestión de aguas, a cambio de una serie de mejoras, así como el mantenimiento del pozo actual, que podría resultar «beneficioso» en caso de emergencia en un futuro en el que el cambio climático pudiera generar temporadas de sequía que obligaran a tener que recurrir a esa captación, aunque eso sí, «dotando a ese sistema de una potabilización que consideremos adecuada».

Usurbil, al igual que algunos otros ayuntamientos del territorio, decidieron mantener las captaciones de agua municipales que venían realizando con anterioridad a la creación de la Mancomunidad. Aunque, ocasionalmente recurran al abastecimiento del Añarbe en situaciones puntuales, como ante abundantes precipitaciones, por ejemplo, en las que se enturbia el agua.

En este sentido, Añarbe señala que se encuentra a la espera de que el Ayuntamiento de Usurbil responda a la propuesta de unirse a su sistema de abastecimiento, una opción que consideran «más recomendable», debido a los sistemas de potabilización «más adecuados» con los que cuenta.

Respecto a la cuestión de que se haya cumplido un mes desde aquella infección gástrica y que aún no se haya restablecido la situación habitual, desde la Mancomunidad solo «esperan que se estén valorando la propuesta porque sería la solución idónea y la opción más sensata», aunque advierten de que en caso de que Usurbil decidiera regresar a su sistema propio de gestión del agua, las condiciones por el abastecimiento compartido habría que revisarlas. «Se debería definir hasta dónde llega su red, porque sabemos que en alguna ocasión se han mezclado aguas y no estamos cómodos en esa situación. Habrá que redefinir que no quepa duda de quién abastece a quién», concluyen.