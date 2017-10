'The Txoko Experience', un documental para conquistar América El director Yuri Morejón y parte de sus insignes 'actores'. / MICHELENA El proyecto dirigido por el politólogo Yuri Morejón pretende seducir al cliente norteamericano M. MADINABEITIA Martes, 10 octubre 2017, 09:06

Si a los vascos nos queda una cosa por hacer, quizá sea conquistar América. Puede que eso pensara Yuri Morejón, politólogo vizcaíno, cuando se embarcó en el proyecto 'The Txoko Experience. The Secret Culinary Space of the Basques'. ¿El objetivo? Promocionar con un documental en Estados Unidos las bondades gastronómicas de Euskadi. ¿Los 'actores'? Varios de nuestros mejores cocineros. ¿La fecha de lanzamiento? San Sebastián Gastronomika. ¿Conclusión? Éxito asegurado.

Los responsables presentaron el documental, de 51 minutos de duración, en la Sala de Cámara, abarrotada. Y les puedo decir que aquello acabó en una atronadora ovación después del espectáculo visual y sensorial con el que fuimos regalados.

Nuestros productos más representativos (pan, queso Idiazabal, txakoli, bonito, anchoa, vino de Rioja Alavesa, tejas y turrones de Tolosa...) desfilaron por pantalla, al igual que las confesiones de varios de los grandes como Elena Arzak, Aitor Arregi (Elkano), Josean Alija (Nerua) o Bittor Arginzoniz (Asador Etxebarri). Todos ellos hablaron de nuestra cocina con pasión, de cómo vive el pueblo vasco el mundo de la gastronomía, de cómo nos juntamos en los txokos o sociedades para disfrutar de la vida, de cómo nos adaptamos a la globalización pero aferrándonos a la tradición... De muchas cosas pero, sobre todo, de una. Del maravilloso mundo de la buena mesa.

El documental, apoyado institucionalmente por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales de Gipuzkoa y Bizkaia y los ayuntamientos de Bilbao y Getxo, se presentó ayer en Donostia. Y el próximo 18 de octubre lo hará en el auditorio del Culinary Institute of America, en Hyde Park, Nueva York. Estudiantes de gastronomía, cocineros, empresarios de la hostelería y medios de comunicación asistirán a un documental que pretende seducir al cliente norteamericano con nuestros alimentos más selectos. La suerte está echada pero todo parece indicar que el triunfo está encaminado. Quieren conquistar América.