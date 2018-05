Satisfacción en el puente a pesar de algunas cancelaciones de última hora Maletas en la mano y caras de tristeza por el fin de los días festivos. / FOTOS LUSA El mal tiempo de estos días ha retraído a unos pocos turistas pero Gipuzkoa alcanza el 90% de ocupación en hoteles y apartamentos A. S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 2 mayo 2018, 06:42

Los turistas que han visitado Gipuzkoa durante este puente ya se han marchado con las maletas a cuestas -excepto aquellos madrileños que hayan alargado su estancia aprovechando que hoy es día festivo en esa comunidad- han dejado una sensación satisfactoria en el sector turístico. Las previsiones se han cumplido, y a falta de un balance con datos definitivos, se estima que se ha rozado el 90% de ocupación en los establecimientos del territorio. Y eso que en esta ocasión la meteorología ha jugado en contra y el ambiente más invernal que primaveral ha provocado algunas cancelaciones de última hora.

La afluencia de visitantes comenzó el pasado viernes, y la mayoría de ellos prolongaron su estancia hasta el domingo. Así, los tres días del fin de semana han sido los que mayor ocupación han registrado, llegando a rozar el lleno. La capital ha sido como de costumbre el epicentro del turismo, con una alta actividad en hoteles, apartamentos, bares y restaurantes.

No obstante, el puente de mayo es un periodo vacacional corto en el que los visitantes proceden mayoritariamente de otras comunidades del Estado. Es por ello que no resulta difícil cambiar de planes y elegir otro destino, bien por cercanía bien porque se quiera huir del frío y la lluvia. «Se han dado muchas cancelaciones de última hora a consecuencia del tiempo previsto», asegura Paul Lizeaga, coordinador de la asociación de Hoteles de Gipuzkoa y director de asociaciones de Adegi. Una circunstancia que no ha impedido que los establecimientos hoteleros del territorio cierren el puente con buenos datos, «ya que de viernes a lunes la ocupación ha estado cerca del 90%», afirma.

Viernes, sábado y domingo se rozó el lleno, aunque el lunes se resintieron las reservas

Así lo confirman, por ejemplo, desde el hotel Barceló Costa Vasca de Donostia. «Viernes y sábado estuvimos completos, el domingo en torno al 80%. El lunes sí que ha sido más flojito, pero todo dentro de las previsiones», señala Marta López, subdirectora del hotel, que cuenta con 203 habitaciones. Reconoce que han registrado «algunas cancelaciones», aunque «las habituales», y hace un balance «bueno» del puente, «aunque podría haber ido un poco mejor si hubiésemos llenado también el lunes».

Satisfechos se muestran también en el Hotel Arrizul Center, situado en el barrio de Gros, donde los datos son «similares al año pasado» y donde no ha habido cancelaciones, lo que ha permitido llenar todas sus habitaciones desde el viernes hasta el lunes.

Las casas rurales, al 74%

Además de los hoteles, otros modelos de alojamiento arrojan cifras positivas en este puente. El presidente de Aparture, Asier Pereda, estima una ocupación de los apartamentos turísticos en Gipuzkoa en torno al 90,1% , si bien denuncia que el mayor control sobre la oferta no reglada «ha provocado un notable descenso» de las viviendas disponibles. Los establecimientos rurales de Euskadi han registrado una ocupación del 70%, cuatro puntos más en el territorio guipuzcoano. Una cifra que puede resultar baja, más aún teniendo en cuenta que en el mismo periodo del año pasado se alcanzó el 81%.

«Comparar este puente con el de 2017 es complicado, porque este año ha tenido cuatro días y el anterior tres. Si tenemos en cuenta la ocupación registrada en los tres días fuertes, la cifra ha llegado hasta el 82%, por lo que incluso superaría la cifra del año pasado», explica Idoia Ezkurdia, de Nekatur.

El puente del 1 de mayo, el Día del Trabajador, va a servir para examinar una vez más la tendencia del turismo en Gipuzkoa, que parece empezar a contener las cifras récord de años anteriores. El primer test fue la Semana Santa, donde el número de visitantes descendió ligeramente -un 0,9%- con 13.386 entradas, con un grado de ocupación que rondó el 81%, ocho puntos menos que en la Semana Santa del año anterior. Desde el sector turístico se dieron entonces la enhorabuena, por considerar esos datos como un síntoma de que el territorio estaba huyendo de esa masificación de la que se lleva alertando desde hace tiempo.

Las estadísticas, sin embargo, auguran un buen año para el turismo en Gipuzkoa. Durante el primer trimestre del año, 212.013 turistas han visitado el territorio, una cifra que revela un crecimiento del 12,2% respecto al mismo periodo del año pasado. Unos datos aún más alentadores al conocer que en Bizkaia el aumento ha sido menor a un 2% y que en Álava se queda en un 5%. Marzo ha sido el mes que mejores datos arroja, gracias a la temprana Semana Santa, con un total de 88.949 viajeros en el territorio, un 22,7% más que en el mismo mes de 2017.