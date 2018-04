Turismo y cine hacen buena pareja

Hace unos años, diferentes localidades guipuzcoanas, decidieron organizar sus Film Comission, entidades para atraer rodajes al territorio y convertirse en un personaje más de películas o anuncios publicitarios. Los empleos que genera la industria audiovisual de forma más o menos directa era uno de los objetivos, pero tal vez sus promotores no llegaron a imaginar la atracción turística que iba a llevar emparejado que 'Juego de Tronos' se rodara en Zumaia, que los espectadores conocieran dónde se crió el Gigante de Altzo o las fotos que iban a sacarse en la ermita en la que van a casarse los protagonistas de 'Ocho Apellidos Vascos'.

El laureado filme 'Handia' ha convertido a Altzo, el pueblo donde nació y murió el Gigante, Miguel Joaquín de Eleicegui Ateaga (1818-1861), en un polo de atracción que todavía tiene un poco perplejos a los habitantes de esta localidad que suma 427 vecinos y que ha visto llegar autobuses al pueblo repletos de gente deseosa de recorrer los mismos lugares de Miguel Joaquín. Es la magia del cine, que coincide con el 200 aniversario del nacimiento de este hombre. En Altzo, cerca de Tolosa, se ha creado un nuevo centro de interpretación, se han mejorado las rutas por la zona, hay un espacio dedicado a la memoria del personaje e incluso se ha abierto el bar.

La Factoría Marítima de Albaola ha batido este Viernes Santo todos los récord de visitantes

Visitas guiadas

Durante estas fechas festivas se ha puesto en marcha una nueva iniciativa. Cada mañana de los días festivos y de los fines de semana hay visitas guiadas por la zona, a las 11 de la mañana desde Segoretxe, el bar y el punto de información abierto junto al Ayuntamiento. Son gratuitas, aunque, como en los free tours europeos, al final agradecen «la voluntad». El recorrido durará más de una hora porque el paseo se hace a pie, desde la zona alta del pueblo, Altzo Muño, hasta la parte baja, Altzo Azpi, donde está el caserío natal del Gigante, Ipintza, y la iglesia de San Salvador, en cuya fachada se iba midiendo y marcando cómo crecía Migel Joakin, nombre con el que figura en las guías oficiales.

La playa de Itzurun es uno de los escenarios de la última entrega de 'Juego de Tronos'

El éxito parece asegurado en este lugar situado a poco más de media hora de San Sebastián, aunque hay cierta cautela en las calles de Altzo ante los numerosos visitantes que llegan. ¿Se quiebra la tranquilidad? De momento parece que el turismo supone una riqueza. Parada obligada es el caserío Ipintza, donde nació, vivió y murió Eleizegi. Hoy no está habitado.

En la playa de Itzurun, en Zumaia, se les distingue fácilmente porque los visitantes que han visito la serie buscan con sus cámaras de fotos los encuadres y los lugares exactos que vieron en pantalla. El destino, pisar la playa de Khaleesi, en la que se han grabado muchos episodios de las últimas temporadas de 'Juegos de Tronos'. Para los fans de la serie, recodar que esta playa es el lugar en el que se erige la fortaleza de Daenerys Targaryen, uno de los personajes centrales de la superproducción y que encarna la actriz británica Emilia Clarke.

Los efectos especiales provocan grandes cambios en los paisajes originales que pueden descolocar a los visitantes, pero internet se encarga de aclarar que sí, que están en el lugar adecuado pese a que no haya rastro del gran castillo de Rocadragón. Lo cierto es que la costa de Zumaia tiene una presencia muy destacada en la nueva temporada de la teleserie. El flysch, los acantilados, la playa, el mar, las cuevas... Todas ellas aparecen en cada capítulo. Zumaia, además, tiene otro atractivo, esta vez vinculado al cine, a 'Ocho Apellidos Vascos': la ermita que se yergue sobre la colina del flysch, que permite combinar un hermoso paisaje con el recuerdo de la exitosa comedia de Borja Cobeaga.

Albaola

Algunas gestas no precisan de demasiados rodajes de ficción para ser atractivas. Es el caso de Albaola. Atraídos por leyendas protagonizadas por arrantzales que cruzaban el Atlántico para dar caza a las ballenas que habitaban en las aguas de Terranova, centenares de personas han visitado a diario esta Semana Santa la Factoría Marítima Vasca Albaola. A los pies del castillo de popa del San Juan, réplica de aquel galeón que se hundió en 1565, se batían este Viernes Santo todos los récords, contabilizando 570 visitantes en una única jornada, un 25% más que los registrados el mismo día de 2017.

La historia de los barcos que cimentaron el destino del País Vasco y la de los oficios rescatados del olvido gracias a la labor de Albaola se han convertido en un atractivo turístico de primera fila. A esta localidad costera se desplazaban ayer Isabel Ayala y Óscar Soto, una pareja natural de Orense que aprovechaba sus vacaciones para conocer el astillero tradicional. Ambos se adentraban en este espacio museístico guiados por su amigo Joserra Zabaleta y con la hija de éste, Haizea. «Él trabaja aquí como voluntario y siempre nos está hablando del barco que se construye».

Joaquín mostraba la nao a su hija Lide, que estudia en Barcelona y recientemente ha realizado un estudio basado en Albaola y su documentación histórica. «No había venido antes y he visto el trabajo que he estudiado reflejado al cien por cien», decía la joven, mientras su padre no ocultaba su pasión por esta entidad. «Soy socio y vengo cada tres o cuatro meses», aseguraba.

Igual de entusiasmado se mostraba el gasteiztarra Iñigo Marroquín, quien llegaba a la Factoría Marítima Vasca tras ahondar en sus raíces familiares. «Entre mis antepasados hubo algunos marineros y también armadores que hacían barcos como éste, que iban a Terranova». Su familia, originaria de Bizkaia, está repartida por distintos países del mundo y una vez al año se reúne. Iñigo ya barajaba plantear Albaola como escenario del próximo encuentro, como un «viaje a nuestros orígenes».