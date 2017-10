Mes turbulento en el aeropuerto de Hondarribia Un avión ATR, en la pista del aeropuerto donostiarra tras el recorte de la pista. / F. DE LA HERA Un tercio de los vuelos operados en septiembre sufrió alguna incidencia por lluvia, niebla o causas operativas AMAIA CHICO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 6 octubre 2017, 17:07

Los datos de viajeros en el aeropuerto de Hondarribia no han parado de crecer en lo que va de año. Pero lo que no figura en las estadísticas es el grado de paciencia/resignación/enfado que también van acumulando los usuarios del aeródromo tras un mes especialmente turbulento. El parte aéreo que deja septiembre es poco alentador: 32 vuelos cancelados, 21 desviados y 90 retrasados. Es decir, alrededor de un tercio de los casi 400 vuelos programados han sufrido alguna incidencia, debido a diferentes causas, tanto técnicas, como meteorológicas y operativas.

El recorte de la pista 300 metros el pasado agosto dio inicio a varias semanas de desvíos continuos a Loiu de gran parte de los vuelos procedentes o con destino Barcelona, debido a que los Airbus 319 de Vueling no podían, técnicamente, aterrizar si el pavimento estaba mínimamente mojado. Hasta el 14 de septiembre, la acumulación de desvíos a Loiu fue por tanto elevada. Pero a partir de ese día, cuando Vueling comenzó a operar con los ATR 72 de Air Nostrum, las incidencias tampoco se han reducido drásticamente.

Según fuentes que conocen perfectamente la dinámica diaria del aeródromo, la mayoría de cancelaciones registradas en esa segunda quincena de mes ya no se deben a cuestiones técnicas. Los ATR pueden despegar y aterrizar en pista mojada, sino a razones operativas. Es decir, las cinco aeronaves de ese modelo de las que dispone Air Nostrum para cubrir sus rutas en San Sebastián y en Melilla no son suficientes para atender diariamente las 40 operaciones que ahora se programan en ambos aeropuertos. Según las mismas fuentes, antes del recorte de la pista, ante cualquier retraso o avería del ATR, la compañía cambiaba de modelo de avión, a un CRJ200 o CRJ900, para cumplir con su programación. Pero con 300 metros menos de superficie para despegar y aterrizar, dichas aeronaves ya no vuelan en Hondarribia.

Incidencias 32 vuelos cancelados. Cuestiones operativas por la reducida flota de ATR 72 que debe cubrir unas 40 conexiones en Hondarribia y Melilla están detrás de muchas. 21 desvíos. Hasta el 14 de septiembre, Vueling desvió a Loiu todos sus vuelos con Airbus cuando llovía. A partir de ahí, la niebla ha provocado desvíos a Pamplona. 90 retrasos. La mayoría por cuestiones meteorológicas y operativas.

El doble de conexiones

Además, el hecho de que Vueling haya tenido que cambiar de avión al menos hasta fin de año, le ha obligado a programar el doble de conexiones con Barcelona para atender la demanda de pasajeros. Ya que en sus Airbus había capacidad para 140, y en los ATR para 75.

Y si a las incidencias técnicas y operativas, se suma una meteorología adversa las incidencias se multiplican. Así ocurrió en la primera quincena de septiembre, donde los días de lluvia se sucedieron y obligaron a desviar al aeropuerto de Bilbao todos los vuelos de Vueling para los que se preveía pista mojada en Hondarribia. Pero también, se han repetido en los últimos días de mes y los primeros de este octubre, esta vez ya con los ATR 72, por la presencia de nubes bajas y la consiguiente falta de visibilidad. En esas condiciones, con los sistemas de aproximación de que dispone el aeropuerto de Hondarribia, VOR y NDB, no se puede operar.

En próximos días, comenzará las obras para el ranurado de la pista con las que Aena confía en mejorar el drenaje del pavimento, y facilitar así que Vueling vuelva a operar a partir de 2018 con sus Airbus. Y de esa manera, se reduzca el número de incidencias por cuestiones tanto operativas como meteorológicas. Pese a ese trabajo extra, decidido a raíz de una petición de la compañía catalana y de la empresa Airbus, los defensores de la ampliación de la pista dan por seguro que en días de mucha lluvia los problemas continuarán y que Hondarribia seguirá inmersa en turbulencias.