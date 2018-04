Tras los pasos de San Ignacio

Un espíritu joven, deportista y creyente se confluyeron para que el getariarra José Agustín Larrañaga decidiese vivir la experiencia del Camino Ignaciano. «Yo empecé en Getaria, con 24 km. Ya he avisado de que en 2022 coincidirán el 500 aniversario de la vuelta al mundo de Elkano y del Camino Ignaciano. Sería bonito unir ambos hitos en un territorio como Gipuzkoa».

Inició la ruta el 31 de mayo de 2015 con un esquema en el que «calculé que cada hora cumpliría 4km uniendo los descansos». Su primer recuerdo es que la etapa de Araia a Alda «estaba mal señalizada y al subir una sierra me perdí. Tuve que ir por carretera 6km para ver otra vez las flechas naranjas que marcan el camino. Llegué a las 8 de la tarde a Alda». En cuanto a la exigencia, «en las primeras etapas hay que subir a Arantzazu y luego algo en Campezo. Todo lo demás es casi llano».

José Agustín no tenía «nada estudiado. De hecho, al llegar a Loyola decidí ir hasta Legazpi y le quité 4km a la ruta siguiente. Los dos primeros días me acompañó un amigo. Luego seguí solo». La falta de infraestructuras a la espera de peregrinos fueron problemas que superó sobre la marcha. «En Campezo le tuve que pedir a una señora una habitación particular para dormir. En Laguardia, en un hostal me pidieron más de 200 euros por una noche. Me tuve que ir a otro pueblo. Resulta que se casaba el jugador de fútbol Toquero y no había sitio».

Seguir tu propio ritmo

Aunque llevaba impresas las etapas, «me ajusté a mi ritmo. Desde Laguardia a Navarrete es solo una mañana de camino y decidí seguir hasta Logroño. Hice 32km y le gané un día al plan». Esa etapa alargada la vivió como «el tramo del humor. Coincide con el paso del Camino de Santiago navarro que va en sentido contrario y todo el mundo me avisaba '¡Eh, que vas al revés!'. Te intentan ayudar pero te confunden».

De Alfaro a Tudela, también decidió adelantar camino, aunque como no llevaba la etapa siguiente impresa «no seguí el camino oficial. En Tudela había llamado a las 'Esclavas de Cristo Rey', una orden que atiende también la casa espiritual de Loyola, para pedir cobijo. Al adelantarme un día, iba a quedarme en Castejón... pero volví a llamar y me aceptaron. Entré en una capilla con 15 monjas blancas, impolutas. Y yo, con mi ropa sudada».

Al anticiparse al plan, decidió «conocer Tudela y saludar a mis primos». Partió al día siguiente. «A las 6.30h una monja me preguntó: '¿A dónde va? Está lloviendo'. Yo le contesté: 'Un peregrino hace frente a las inclemencias'». La frase le pesó a José Agustín. «Menuda calada. Al salir me perdí y fui por la autovía por dirección contraria. Me paró la Policía Foral. '¿Qué hace usted aquí?' Les dije que no había señal que lo prohibiese. 'Al coche'. Les demostré que no había señal, pero me dejaron en Cortes. Me cambié de ropa aunque a la tarde seguía lloviendo. No podía resguardarme en ningún lado. El paraguas no hacía nada». Al llegar a Gallur, recapacitó sobre las palabras de la monja. «Tenía razón. Sus palabras me sirvieron de lección para el futuro».

En el tramo aragonés percibió la soledad e incertidumbres de un «territorio inexplorado. No había casi marcas. Me guiaba por las flechas amarillas vistas al revés, que orientaban el Camino de Santiago desde Cataluña. De hecho, al llegar a Manresa me quejé. Les dije que en Reyes les iba a regalar pintura naranja para señalizar».

«En un pueblo aragonés estuve perdido. Llevaba el móvil, aunque no necesité ayuda exterior. Me paré en un semáforo a preguntar y con suerte conseguí alojamiento en un hostal cercano».

Sin sitio para dormir

El momento crítico para José Agustín «llegó en Zaragoza. En la etapa 17 con llegada a Venta de Santa Lucía, no había dónde dormir. Me habían advertido. Incluso en la web oficial de la ruta lo decían. Mi solución fue recortar las etapas 16,17 y 18 a solo dos, con 42km cada día, con parada en Pina de Ebro para dormir. Fueron días de más de 10 horas andando».

Otra faena la vivió en Cardasnos, donde «esta vez no había nada abierto. Me dijo un chico que la solución era volver al pueblo anterior. Al decirleque prefería pasar la noche a la intemperie, me llevó en su coche».

«En Cataluña el camino ya está mejor marcado. Aragón y La Rioja, mal. En cuanto a los hospedajes, tampoco hay pegas. Cada vez se hacen más infraestructuras para el peregrino y la ventaja es que veía la fecha amarilla contraria. Eso sí, solo me crucé con dos peregrinos franceses que me recomendaron el albergue de Igualada».

La resistencia de José Agustín iba creciendo. «Una vez que coges la marcha, una etapa de 17km te parece poco. Me pasé Verdú de largo. Gané días respecto al plan. Al final lo completé en 25 días».

En la casa del santo

La última etapa desde Montserrat a Manresa «fue fácil, solo de bajada. En la casa de San Ignacio se puede dormir. Hay una casa de retiros espirituales y otra de albergue de peregrinos. Pregunté y pude ser recibido por los jesuitas en su casa. Quería quedarme en Manresa y vivir el espíritu ignaciano dos días».

La sorpresa para José Agustín fue que no daban la comida principal al peregrino. Solo a los que habían concertado los ejercicios espirituales. «San Ignacio para llegar tuvo que pedir y al peregrino que sigue su camino, no le dan. Habiendo un grupo al que se le preparaba comida, uno más no suponía tanto. Iba contra el espíritu ignaciano». A los dos días, recibió una sorpresa. «Llegó un peregrino que había salido desde San Sebastián dos días antes y llegó dos días después. José Luis Lomas, el único que conocí en el camino».

En 'construcción'

«Hice antes el Camino de Santiago en 2001. En el Ignaciano, al no haber servicios para recibir al peregrino, tienes que medir bien tus fuerzas. Para dormir, me apoyé en hostales. Incluso renuncié a algún albergue mal preparado». El coste para pernoctar lo cifra «en unos 15 o 20 euros con desayuno. Cenar, unos 10 más. Se puede hacer. Hay que saber que estarás solo. La gente se irá concienciando de la cultura de asistir al peregrino. Ese tema mejorará, seguro. Yo repetiría».