Los transportistas exigen el reintegro «automático» del dinero El diputado foral de Hacienda señala que no obtener los ingresos del peaje no desestabilizaría las arcas forales G.L. Martes, 17 abril 2018, 06:34

Los servicios jurídicos de la Diputación recibieron ayer el encargo de contemplar los modos de proceder ante los distintos escenarios que se puedan propiciar tras la sentencia del TSJPV que anula el peaje de la N-1, incluyendo la petición, por parte de las asociaciones de transportistas, de medidas cautelares que exijan la devolución del dinero cobrado durante sus tres meses de vigencia (entró en funcionamiento el 9 de enero). Mientras tanto, en Madrid, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), entidad que ha logrado el fallo estimatorio a su recurso en el alto tribunal vasco, ha convocado para mañana a su asamblea para abordar las medidas a tomar tras conocerse el viernes la sentencia. Fuentes de este comité señalaban ayer que «para que se haga efectiva la devolución del dinero necesitamos la ejecución de la sentencia» y adelantaban que en el encuentro de mañana analizarán si corresponde o no pedir al tribunal medidas cautelares para que no se siga cobrando el peaje, tal y como pretende la Diputación de Gipuzkoa.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera decide mañana si pide medidas cautelares

La institución foral espera recaudar con este nuevo canon nueve millones de euros. Tres millones se destinarían a la mejora de la propia infraestructura (acondicionar curvas o lanzar nuevos proyectos), otros tres se utilizarían para la conservación ordinaria de la carretera, y otros tres serían para la operadora que se encargará de gestionar el sistema AT. No obstante, el diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Jabier Larrañaga, aseguró ayer que los ingresos que reportan los arcos del Sistema AT no son relevantes como para «desestabilizar» o suponer un «quebranto importante» para las arcas forales. Explicó que, desde el punto de vista financiero, su departamento debe ponerse siempre en el «peor» de los escenarios posibles, pero señaló que incluso en el caso de que no prospere ninguno de los recursos interpuestos, las cantidades económicas que suponen estos peajes no son tan importantes como para afectar a las arcas forales.

Sin conocerse aún si la Diputación se verá -a corto o largo plazo- obligada a devolver las cantidades cobradas por el peaje, desde el sindicato Hiru se exigió ayer que ese reintegro sea «automático», es decir, «que no haga falta presentar una reclamación para recibir el dinero que le corresponde a cada uno».

El secretario técnico de la asociación, Esteban Muruamendiaraz, expresó su «perplejidad» por el hecho de que «se siga cobrando después de una sentencia así» y se preguntó si la Diputación «se atreverá a no devolver el dinero a quien no lo reclame en un futuro».

Recordó, en este sentido, que «hay furgonetas que siguen pitando bajo los arcos -diseñados exclusivamente para cobrar a camiones- a los que se sigue cobrando y no se ha devuelto nada». También desveló tener conocimiento de los fabricantes de dispositivos VIA-T que están recibiendo quejas por «chapuzas» como cobrar tarifas indebidas o cantidades diferentes al paso por el mismo arco.