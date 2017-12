Los transportistas del Estado advierten que aún no pueden registrarse para pagar el peaje Un camión pasa por debajo del arco de peaje en el puerto de Etzegarate. / MICHELENA Señalan que Bidegi no les da todavía opción de inscribirse mientras que la Diputación responde que el 92% de los camioneros dispone ya de telepeaje y que habrá margen IGNACIO VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN Miércoles, 27 diciembre 2017, 08:26

. El peaje para camiones de la N-1 sigue suscitando polémica. La Diputación de Gipuzkoa asegura que es una decisión que «no tiene marcha atrás», y ya sólo falta ponerle una fecha de arranque que sería, sí o sí, en la primera quincena de enero. Los transportistas del Estado, que pretenden paralizar el transporte por carretera del 2 al 5 de enero en protesta por el peaje, advierten de momento que aún no está habilitada en la página de Bidegi la forma de registrarse. «Por tanto, creemos que el peaje no comenzará a cobrar hasta, al menos, la segunda semana de enero», aseguraban ayer fuentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). Algo a lo que desde el ente foral resta importancia ya que, según ellos, el 92% de los transportistas ya disponen del telepeaje con el que poder pagar.

En cualquier caso, activar los arcos instalados en la N-1 a partir de la segunda semana de enero evitaría que coincidiera con los paros convocados por las principales asociaciones estatales de transportistas entre el 2 y el 5. Una medida que busca «la paralización de actividad» entre las 00.00 horas del martes 2 hasta la medianoche del viernes 5.

La cifra 2 de enero, martes, a las 00:00 horas arrancará la huelga de transportistas convocada en Gipuzkoa para protestar por el peaje de la N-1. Se extenderá hasta las 23.59 horas del 5 de enero. Las tarifas Tramo Irun-Andoain Pesados 1: 3,20 euros; Pesados 2: 3,96 euros Paso por Andoain: Pesados 1: 0,56 euros. Pesados 2 0,69 euros. Paso por Etzegarate Pesados 1: 2,36 euros. Pesados 2: 2,93 euros. Trayecto Irun-Etzegarate Pesados 1: 5,56 euros. Pesados 2: 2 6,89 euros.

Pese a que esta huelga ha recibido las adhesiones de la mayoría de federaciones de transportistas a nivel estatal, el pasado sábado el sindicato de transportistas vascos Hiru se desmarcó y decidió que no secundará la movilización contra los peajes de la N-1 por considerar que «llega tarde».

La Diputación dice que el peaje «no tiene marcha atrás» y estará activo en la primera quincena de enero

El sindicato Hiru ya ha avanzado que no participará en los paros de protesta

Del mismo modo, advirtieron de que el paro se propone en una semana de actividad «casi nula» y parece que es «más una justificación ante sus transportistas que un intento real de buscar soluciones». Aún así, desde Hiru también quisieron denunciar la «política de presión» que está ejerciendo la Diputación de Gipuzkoa respecto a los transportistas, con «continuas amenazas de multas si alguien no paga el peaje».

«¿De qué tienen miedo? Es evidente que nosotros somos clientes y pagadores cautivos, pero ¿sucede lo mismo con los transportistas de fuera a los que, en principio, decían dirigir el pago de la infraestructura?», cuestionaron desde el sindicato de transportistas vascos.

El interés se centra ahora en conocer cuál será la decisión que tome respecto de esta huelga la patronal del transporte guipuzcoano, Guitrans, cuya junta directiva se reunió ayer por la tarde en San Sebastián, pero no será hasta hoy cuando hagan pública su decisión. La posición de Guitrans es comprometida, porque pertenece a Fitrans, una asociación de 2.700 empresas del sector del transporte a nivel estatal y que ya ha anunciado que sí secundará los paros de la primera semana de enero.

Si Guitrans no secunda los paros se vería reforzada la postura de la Diputación, que considera que «esta huelga ha sido convocada desde Madrid», y se afana en recordar que Hiru no la secunda «y esperaremos a ver qué hace Guitrans». Ayer, la diputada de Infraestructuras Viarias, Aitziber Oiarbide, subrayó que «se trata de un paro planteado desde Madrid para que lo hagan los guipuzcoanos, pero de momento no parecen tener mucho éxito», y a continuación volvió a repetir que el peaje «no tiene marcha atrás», por tratarse de una medida que se adoptó con un «gran consenso» y que fue aprobada por las Juntas Generales de Gipuzkoa.

Los cargadores, a pagar

Ante la irremediable llegada del repudiado canon para camiones de la N-1, los transportistas del territorio han buscado la adaptación que les facilite la supervivencia. Así lo explica Esteban Muruamendiaraz, secretario técnico del sindicato Hiru. «Hace tiempo que venimos sosteniendo que los transportistas no pueden soportar el coste del peaje», reitera. Ante tal premisa, algunos transportistas ya han arrancado a sus empresas cargadoras un acuerdo para que sean ellas, como dueñas de las mercancías, quienes sufraguen el gasto añadido que supondrá al transporte el nuevo canon.

Por último, recalcó que desde Hiru continuarán en la tarea de que «el coste del peaje lo asuman los cargadores, ya que, en definitiva, son los generadores del tráfico y los que determinan el movimiento de la mercancía».