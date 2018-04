«El tramo Antzuola-Bergara de autovía estará terminado en marzo de 2019» La diputada foral dice no entender el debate que ha querido generar el Ayuntamiento de Irun sobre el compromiso en torno a la Ronda Sur G. L. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 22 abril 2018, 08:53

La crisis del peaje de la N-1 sorprendió a Ain-tzane Oiarbide gestionando las emergencias provocadas por las lluvias en el territorio.

- ¿Aguanta la carretera de la costa en pie?

- Las afecciones por agua y nieve no las hemos tenido solo en la costa, sino en todo el territorio. Ha sido un invierno especialmente duro. Hemos tenido incidencias serias en Udana, Mandubia, Ataun, Azkarate... En Eskoriatza, por ejemplo, tenemos una avería de un millón de euros.

- ¿Qué medidas puede tomar la Diputación ante esto?

- No sabemos cómo va a comportarse el clima. Desde luego, este invierno ha sido muy complicado. Lo que sí podemos decir es que en esta legislatura hemos apostado por la prevención. Necesitaríamos mucho más presupuesto para prevenir todo, pero tenemos detectados unos cuantos puntos donde hay que actuar antes de que sufran las inclemencias del clima. Hemos apostado por la prevención y la rehabilitación en esos sitios antes de que ocurrieran cataclismos.

- Con los antecedentes de desprendimientos que hay, ¿no ha habido problemas en la autovía de Deskarga?

- La obra va muy bien. Es verdad que por las lluvias ha habido ciertos trabajos, sobre todo movimientos de tierras, que no se han podido hacer, pero estamos recuperando el tiempo. Han surgido algunas grietas en el campo de fútbol de Antzuola pero estaban previstas. Aparte de eso, no ha habido mayores problemas.

- ¿O sea que el tramo Antzuola-Bergara estará finalizado el año que viene?

- Sí. Esperamos que para finales de marzo del año que viene.

- Se han comprometido a iniciar este año el semienlace de la autopista AP-8 con el centro de Irun, pero les han achacado dejar de lado la Ronda Sur.

- No he entendido este debate en ningún momento. No sé a qué se debe que el Gobierno municipal de Irun se ponga a debatir en los medios de comunicación por un tema que está clarísimo. Tanto el diputado general como yo cuando se me ha preguntado hemos dicho que vamos a cumplir con nuestros compromisos. Nunca hemos dicho lo contrario.

- ¿Sigue igual el acuerdo según el cual Irun aportaría un millón y el resto -unos 14 millones entre el enlace de la autopista y la primera fase de la Ronda Sur- correrían a cargo de la Diputación?

- Todo sigue igual. Lo único que cambia es que cada parte va a hacer su propia obra de manera coordinada. El semienlace lo ejecuta Bidegi y la Ronda Sur, el Ayuntamiento de Irun. Por encajes legales, se separa el proyecto en dos. No entiendo que el alcalde de Irun salga a los medios diciendo que no tiene noticias cuando siempre ha habido coordinación entre técnicos de una Administración y otra.