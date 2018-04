Tráfico asume que el 'tapón' de exámenes tras la huelga no se desatascará hasta fin de año La DGT espera mantener los plazos, pero las autoescuelas temen otro verano colapsado. / LOBO ALTUNA La DGT mantendrá el refuerzo de horas extra en Gipuzkoa para reducir el tiempo de espera para el práctico, que ha bajado a seis semanas A. ALDAZ/E. VALLEJO SAN SEBASTIÁN. Martes, 24 abril 2018, 06:46

La huelga de los examinadores de tráfico se desconvocó el pasado mes de diciembre pero el 'tapón' de alumnos que en aquellos casi seis meses de protestas se quedaron sin posibilidad de hacer el práctico todavía no se ha desatascado. La dirección provincial de Tráfico de Gipuzkoa calcula que el ritmo habitual no se recuperará hasta final de año, pese a las horas extra y el personal que ha venido a reforzar la plantilla. Se calcula que más de 2.500 alumnos se quedaron sin poder hacer la prueba práctica en el territorio en el periodo de movilizaciones y se llegó a acumular un retraso de hasta diez semanas para poder pasar el examen al volante, cuando lo normal han sido entre dos y tres semanas. Todavía no se ha recuperado ese ritmo, pero el plazo se sitúa ya en seis semanas, según los datos aportados por la DGT a este periódico.

A la vista del volumen que alcanzó el problema, en febrero la DGT aprobó 300 horas extra para incrementar el horario de plantilla en Gipuzkoa y permitir así realizar un mayor número de pruebas al día. Y se han aprobado otras 300 que se han empezado a consumir este mes de abril. «La previsión de la DGT es mantener ese ritmo de horas extras hasta finalizar el año», cuando se prevé que la situación esté normalizada, contemplan desde la jefatura provincial de Tráfico de Gipuzkoa. Según las mismas fuentes, durante los primeros días de abril se está realizando una media de cien exámenes prácticos y sesenta exámenes teóricos al día, «ritmo que se espera mantener a partir de ahora». La previsión es que a finales de año se incorporen a la plantilla fija de Gipuzkoa dos nuevos examinadores, que se sumarán a los cuatro actuales. La DGT calcula que el plazo de espera se seguirá reduciendo a lo largo de este trimestre, «hasta situarlo por debajo de las cuatro semanas». El problema puede resurgir en verano, con el fin de curso, el periodo elegido por muchos estudiantes para sacarse el carné, lo que se ve traducido en un aumento de solicitudes de examen. «Pero se confía en mantener la espera dentro del plazo indicado», añaden desde Tráfico.

Los datos 2.500 alumnos en Gipuzkoa se vieron afectados por la huelga de examinadores que duró casi seis meses y se desconvocó en diciembre. 100 exámenes prácticos al día y 60 teóricos se están realizando en la actualidad, según datos de la DGT.

Las autoescuelas no dan por finalizado el periodo de zozobra que abrió la huelga de examinadores y, además de las protestas retomadas por el colectivo con concentraciones para exigir sus reivindicaciones salariales, creen que el problema de fondo es el de la falta de personal, especialmente en Gipuzkoa, un territorio que ha pasado de tener ocho profesionales para realizar los exámenes a los cuatro actuales, entre jubilaciones, traslados y plazas amortizadas.

Alberto Aragón, gerente de la autoescuela donostiarra que lleva su apellido, reclama medidas a largo plazo. «Te prometen horas extras pero es un parche, porque un día vienen siete examinadores y al día siguiente vuelven a estar bajo mínimos», describe el refuerzo actual. «Si antes dábamos a nuestros alumnos la opción de examinarse cada semana, durante la huelga la frecuencia fue cada cuatro meses y ahora se ha reducido a casi dos meses», lamenta. Las autoescuelas han echado cuentas y desde mayo de 2017 hasta la fecha «tan solo hemos ido a cinco convocatorias» de examen práctico. De hecho, apunta Aragón, en los cuatro meses que va de 2018, en el 75% de los días de trabajo «no se cumplieron los mínimos establecidos de ocho examinadores». El volumen de alumnos pendientes de hacer el examen sigue siendo elevado. Cada autoescuela aparece el día del examen con un buen grupo que puede oscilar «entre los 16 y los 30 alumnos, cuando antes rondaban los cuatro».

La espera para el práctico llegó a estar en diez semanas y antes de la huelga eran dos o tres

Dos examinadores se sumarán en diciembre a la plantilla actual, que consta de cuatro personas

Solo tres días de preaviso

A la lista de espera cabe añadir, critica Aragón, «el factor sorpresa». «Después de estar esperando dos meses a una nueva convocatoria, te avisan del examen con dos días de antelación. Ahora tengo un alumno que vive en Austria y que está esperando a que le avise para cogerse un vuelo, pero con este margen es difícil», expone este donostiarra.

¿Qué sucede si no se presenta? «Que tendrá que pagar», aclara. Cada alumno debe abonar 92 euros, que incluyen la posibilidad de optar a dos convocatorias, «pero si alguien no puede asistir debe justificar la ausencia y abonar además unos 9 euros a la Jefatura de Tráfico para que el aplazamiento no conste como suspenso», explica el gerente de la autoescuela que pide que se elimine este pago en situaciones justificadas. «No dan el servicio, pero el alumno paga por adelantado», remarca. Esta cuestión ya ha sido trasladada a la Jefatura de Tráfico en Gipuzkoa. La DGT reconoce que el plazo de aviso actual es de tres días. «En este momento, la prioridad es reducir los plazos de espera de los alumnos. En cuanto se haya alcanzado el objetivo, se empezará a trabajar en las posibles alternativas que permitan ampliar el preaviso para las autoescuelas», responden.