Los trabajadores del centro de menores de Zumarraga denuncian nuevas agresiones 23 marzo 2018

«En el último mes y medio se han producido cinco agresiones a personal educativo y siete intentos de agresión». Los trabajadores del centro de menores de Ibaionado en Zumarraga, en donde se internan a los menores sentenciados a privación de libertad, vuelven a alzar la voz para denuncian la situación de creciente «inseguridad» que viven en el centro y sus condiciones laborales. Por este motivo, este viernes han protagonizado una concentración a las puertas del centro.

Su protesta se suma a la del personal de seguridad que, semanas atrás, también han denunciado que están «expuestos continuamente a situaciones de riesgo, con mayor carga de trabajo de la acordada y con un empeoramiento de sus condiciones económicas». Ahora la denuncia llega del comité de empresa del centro de Ibaiondo, que agrupa también al perosnal educativo que atende a los menores que se internan allí.

Según explican, «en estos momentos el personal educativo percibe una situación de mayor inseguridad, debido a la incorporación constante (casi diariamente) de personal nuevo de seguridad, sin formar, sin los conocimientos necesarios para intervenir, sin conocer el propio espacio físico y sus rutinas; todo esto repercute en la gestión de las incidencias (caracterizadas por el uso de la violencia y el descontrol conductual) que generan los menores».

A esto hay que añadir, explican desde el comité de empresa, «que en los tres últimos meses ha habido nuevos ingresos de menores constantemente. En el último mes y medio se han producido 5 agresiones a personal educativo y 7 intentos de agresión. Esta situación se está alargando y agravando y no vemos que se estén tomando medidas al respecto».

Por este motivo, reclaman al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, responsable del centro, «las medidas de seguridad necesarias que garanticen nuestra integridad física». Asimismo, solicitan la apertura de la mesa sectorial de negociación. No en vano, recuerdan que «la situación de la plantilla de Ibaiondo es totalmente insostenible y discriminatoria con respecto al resto de trabajadores de la Administración con respecto al disfrute de días de asuntos propios, la conciliación familiar, compensación por horario especial, la formación, la flexibilidad horaria, disfrute de licencias, posibilidad de una segunda actividad o jubilaciones anticipadas y permisos, etc. siendo este el servicio de toda la administración con peores condiciones laborales y con mayor riesgo de agresiones y estrés laboral. Estas peculiaridades de los puestos de educador de Ibaiondo no se han tenido en cuenta en la valoración de los puestos de trabajo que recientemente ha realizado la Administración y no se han recogido ninguna de alegaciones presentadas».