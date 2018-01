Olano ve en el peaje para camiones un acto de «justicia» para Gipuzkoa

Hiru niega «favores políticos» por no secundar el paro

Hiru ha asegurado este martes que "ni ahora ni nunca" ha obtenido "favores políticos por hacer o dejar de hacer algo" y ha calificado de "muy graves" las afirmaciones Fenadismer, que ha sugerido que el sindicato de camioneros autónomos vascos ha podido recibir alguna compensación por no apoyar el paro contra los peajes en Gipuzkoa.

El sindicato vasco ha hecho público un comunicado, en el que reitera su oposición a peajes para camiones y asegura que seguirá luchando contra su imposición. Indica que no comprende "a qué vienen determinadas acusaciones" e insiste en que no respaldaron el paro por entender que llegaba "tarde" y que "era más la manera de muchas asociaciones, que hasta el momento no habían hecho nada, de quedar bien ante sus transportistas". Se pregunta además "por qué lo llaman huelga cuando no dejan de trabajar?". A la Diputación le pide "encarecidamente" que deje de darle "las gracias" por no secundar la huelga. "No sean cínicos, están destrozando el transporte autóctono con políticas como ésta. No tengan la poca vergüenza de agradecer nada a esos trabajadores a los que les harán polvo en cada pitada de arco. Sean consecuentes y apoyen el transporte vasco con políticas de verdad", dice Hiru a los responsables del gobierno foral.