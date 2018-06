La tasa turística permitiría recaudar «2 o 3 millones de euros» en San Sebastián

La implantación de la tasa turística en la capital guipuzcoana es el siguiente punto en la lista de cuestiones a abordar relacionadas con el turismo. El delegado del ramo donostiarra, Ernesto Gasco, remarcó ayer que debería ser cada ayuntamiento el que decidiera «libremente» si imponerla o no y, en este sentido, indicó que el principal objetivo de este impuesto es que «revierta en toda la ciudadanía».

El teniente de alcalde hizo estas declaraciones ayer en el Palacio de Miramar durante la inauguración del curso de verano de la UPV 'Turismo y ciudades sostenibles: modelos de turismo basados en la calidad de vida y la colaboración público privada'. De hecho, manifestó que en Donostia «esperamos poder recaudar con esta tasa unos 2 o 3 millones de euros, que reinvertiríamos en modernizar el sector».

El director de Basquetour, Harkaitz Millán, por su parte, aseveró que el trabajo realizado por la Agencia Vasca de Turismo, así como por el departamento del Gobierno Vasco, va dirigido a que «el turismo no crezca solo donde ya lo hay, queremos que crezca donde no estaba ni se le esperaba. Que genere riqueza en todo el territorio, que no se limite a los lugares turísticos tradicionales y que sea respetuoso con el Medio Ambiente».