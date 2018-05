Pedaladas por el medio ambiente

Las bicicletas eléctricas garantizan la movilidad por la ciudad al tiempo que son ecológicas y perfectas para ejercitarte ASIER MANRIQUE Viernes, 25 mayo 2018, 09:17

Desde hace más de 120 años, el ser humano ha querido dotar a las bicicletas de más potencia. No conformes con la que le da la propia persona, desde finales de la década de 1890 se han sucedido los inventores que han tratado de unir un motor a las dos ruedas y los pedales.

Aunque pueda parecer un invento moderno, la bicicleta eléctrica se desarrolló principalmente en el siglo XX. Fue durante la Segunda Guerra Mundial que se desarrollaron, especialmente por la falta de vehículos motorizados. Pero el verdadero impulso llegó en la postguerra, cuando países como Italia o Japón, con sendas prohibiciones para desarrollar su industria aeronáutica, se dedicaron a la industria de las motocicletas. Entre moto y moto, las bicicletas fueron incorporando parte de las novedades tecnológicas del mercado.

La falta de petróleo en la década de los 70 impulsó nuevamente la bicicleta eléctrica como un método de transporte eficaz, sobre todo en los Estados Unidos. Una década más tarde, Egon Gelhard desarrolló la primera bicicleta que ayudaba al ciclista, mediante tracción eléctrica del motor cuando se pedalea. Estas bicicletas todavía no se parecían a las actuales, pero, a pesar del tamaño, la autonomía y el peso, supusieron el paso definitivo para la auténtica revolución de la bicicleta eléctrica.

Los años 90 consolidaron el modelo de bicicleta eléctrica, entrando en el mercado marcas como Yamaha. A pesar de un descenso en su popularidad a principios de los años 2000, la incursión de las baterías de litio permitió que a partir de mediados de la década su crecimiento fuera imparable. De las 100.000 bicicletas que se vendieron en 2005, el número fue en aumento hasta los 40 millones de 2012, siendo China, con más de 30 millones unidades, el país con más bicicletas eléctricas.

Amiga del medio ambiente

El principal motivo para utilizar una bicicleta eléctrica radica en su respeto por el medio ambiente. La sustitución, en ciudad, de automóviles por bicicletas eléctricas está permitiendo reducir las emisiones.

Para ir al trabajo, al colegio, o para hacer cualquier tipo de desplazamiento, la bicicleta eléctrica es el medio de transporte perfecto. La mayoría de las personas se mueven en un radio de 25km en su día a día, por lo que la bicicleta eléctrica sería perfecta para estos trayectos cotidianos.

Y no te pienses que por ser una bicicleta eléctrica dejarás de sudar. La parte eléctrica de la bicicleta te ayudará a afrontar mejor las cuestas, te dará ese extra de potencia y evitará que te duelan las piernas al final del día, pero no evitará que hagas ejercicio con ella. Si lo que buscas es seguir ejercitándote, no perderás la oportunidad de hacerlo por subirte a una bicicleta eléctrica.

La ciudad no es el único lugar para la bicicleta eléctrica, ya que su imparable crecimiento ha permitido desarrollar toda una variedad de modelos. De montaña, deportivas, de paseo... no hay modelo que se le resista a la bicicleta eléctrica.

Súmate a la bicicleta eléctrica y circula por la ciudad y el campo ayudando al medio ambiente. Toma impulso, dale al pedal y recorre kilómetros y kilómetros sin casi darte cuenta. Ya seas de bici de paseo o de mountain bike, encuentra tu bicicleta eléctrica.

