«Soy solidario porque sé lo que es pasar hambre»

Neou Sethea, un padre de familia que trabaja incansablemente por mejorar la situación de los agrícultores y ganaderos camboyanos, ha visitado recientemente San Sebastián para dar a conocer la situación de los países que pasan hambre en el mundo. Supervisa en el país asiático varios proyectos de Manos Unidas y está al mando de una ONG que lucha contra el cambio climático y fomenta la agricultura y ganadería ecológicas.

-¿Qué labores se realizan en Camboya desde su ONG?

- Trabajamos directamente con los campesinos. Mi ONG se llama ‘Colaboración para el desarrollo’ y estamos actualmente en Battambang. Camboya ahora es un lugar más o menos desarrollado pero aún existe mucha gente pobre y sin recursos. Como dato, una de cada diez personas no logra ganar más de 1 euro al día. Con ayuda de ‘Manos Unidas’ estamos llevando a cabo diferentes proyectos en el mundo rural. Tuve la oportunidad de estudiar Agronomía en Cuba, por lo que mi formación es un añadido en nuestra labor.

-¿Con qué clase de obstáculos se encuentran habitualmente?

-El conocimiento es imprescindible y la mayoría de gente no ha tenido la oportunidad de formarse, y eso es un gran obstáculo. Hasta el año 2000, cuando se acabó la guerra, logramos ir avanzado poco a poco pero aún queda mucho recorrido. Otra de las trabas con las que nos encontramos día a día es el clima, cada vez hay más épocas de sequía y hace que las cosechas sean muy pobres. Muchas personas han tenido que salir del campo e irse a ciudades para trabajar en fábricas o en la construcción, teniendo que dejar a sus mujeres y sus hijos. En lugares rurales aún hay mucho que hacer.

-¿En qué proyectos están sumergidos a día de hoy?

-Desde nuestra ONG impartimos formación para que los campesinos puedan adaptarse a los desasatres naturales que se están padeciendo como consecuencia del cambio climático. También estamos concentrados en incrementar la capacidad técnica agrícola a los voluntarios, sobre todo en la producción de arroz, mango, plátano, hortalizas y hongo alimentario. Ayudamos además en la gestión de granja y establecimiento de sistemas de irrigación e intentamos ser ejemplo para los pueblos de alrededor de la granja. Les invitamos a visitar las producciones agrícolas e intercambiar los conocimientos y experiencias sobre ésta.

-¿Cómo funcionan las administraciones en su país?

-Hay grandes problemas en temas de administración. El Gobierno tiene voluntad por ayudar a todos pero no cuenta con los recursos suficientes para ello. A veces considera que es prioritario trabajar con la gente de la ciudad y deja a los más pobres de lado. Pero insisto en que muchas veces no depende de ellos.

-¿Llega siempre todo el dinero que se destina desde aquí?

-Si, aunque mucha gente se piense lo contrario. Siempre llegan todas las ayudas. Manos Unidas hace una estupenda labor para que poco a poco podamos mejorar la situación de pobreza que se está viviendo en Camboya.

-¿Cuál es su siguiente reto? ¿Qué nuevo proyecto tienen en mente?

-Queremos llevar nuestros talleres formativos para campesinos a otros pueblos. Lo hicimos el año pasado y a día de hoy un 20% de los agricultores están teniendo mejor rendimiento y buenos resultados. Es una oportunidad para aprender nuevas y mejores técnicas, aunque todo depende de nuestros recursos financieros. Si de cara al otoño que viene mejoramos nuestra situación económica, intentaremos crear pozos y estanques de agua para que los campesinos puedan asegurar su producción.

-¿Qué le hizo involucrarse tanto en ayudar a los más necesitados?

-Es algo personal. Estuve en la guerra y sé lo que es no tener nada para llevarte a la boca. Pasar hambre es un gran sufrimiento. Había veces que no sabía si iba a tener algo para comer al día siguiente. Cuando ví que en mi país había tanta pobreza me di cuenta de que tenía que hacer algo para mejorar sus vidas. Soy solidario porque sé lo que es pasar hambre. Siempre trato de hacer cosas buenas para ayudar a la gente.

-¿Cree que estamos concienciados de lo que ocurre en su país?

-Creo que sí. En España, por ejemplo, hay mucha gente solidaria y con buen corazón. Ojalá todo el mundo tuviese la voluntad de compartir con los demás. Hay gente egoísta, que tiene mucho y no da nada. Yo estoy en contra de eso. Tengo una casa y me da para comer, y si veo que me sobra algo no dudo en dárselo a quien lo necesite más que yo.