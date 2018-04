Sole Aguirre: «Comprar chocolate debería convertirse en una rutina, como quien va a por el pan» Sole Aguirre regentó la chocolatería Brasil de Irun. / DE LA HERA Pastelera Una feria de pastelería endulza Donostia este fin de semana y contará con la presencia de pasteleros de todos los territorios vascos JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 abril 2018, 08:19

Sole Aguirre, una pastelera almeriense afincada en Gipuzkoa desde hace 47 años, se pasó media vida trabajando junto a su marido, Koldo Salinas, en la chocolatería Brasil de Irun. Ambos la regentaron hasta su cierre por jubilación en 2014. Han sido posiblemente los pasteleros guipuzcoanos con mayor proyección internacional, ya que llegaron a crear el producto chocolatero de la película 'Chocolat'.

- ¿Qué fue antes la pastelera o la artista?

Los datos Lugar En el Boulevard donostiarra durante hoy y mañana. Hora Desde las 12.00 del mediodía hasta las 20.00 horas de hoy, y desde las 11.00 hasta las 19.00 horas de mañana.

- Todo va unido. Mi marido Koldo es hijo de pasteleros, y de jóvenes nos quedamos con la pastelería familiar. Era un establecimiento pequeñito y con limitaciones, así que decidimos darle una vuelta a todo. Queríamos hacer algo diferente así que unimos la pastelería y la cafetería en un mismo espacio. Poco después nos sumergimos en el mundo del chocolate y lo convertimos en chocolatería. Comenzamos a ir de aquí para allá para aprender cosas nuevas y poder ofrecer un producto de calidad y diferenciado. Nos encantaba este mundo y, gracias a formarnos con profesionales, nos acabamos convirtiendo en verdaderos artistas chocolateros.

«Mi marido Koldo y yo hicimos una réplica de los bombones de la conocida película 'Chocolat'»

- Frutos secos, frutas exóticas... ¿Cómo se trabajaba el chocolate?

- La materia prima que utilices es imprescindible. Nosotros intentábamos crear el mejor chocolate con unos buenos ingredientes y mucha paciencia y dedicación. Por ejemplo, a la hora de elaborar bombones de licor, no los hacíamos con azúcar, sino que utilizábamos fruta natural para que los sabores estuviesen más definidos. Se nota cuando muerdes un bombón de licor de verdad.

- ¿Es adicta al chocolate o de tanto moldearlo se ha aburrido?

- Soy una fanática, no me cansaré nunca. Considero que ir a comprar chocolate tendría que ser como ir a comprar el pan. Es más, tenemos que desmitificar eso de que las bombonerías son carísimas y que es algo que no nos podemos permitir todos los días. Nada más lejos de la realidad.

- ¿Qué prefiere unos bombones o un tazón de chocolate?

- No me gusta terminar de comer muy llena, para sacarme unos bombones con el café. También me encantan los chocolates calientes a media tarde. Los bombones también me vuelven loca. Cerrar los ojos y acertar de qué sabor es, me parece un momento único. También creo que tiene efectos curativos, es más, suelen decir que cuando estás un poco cansada el chocolate te da esa fuerza que necesitas.

- ¿Echa de menos su trabajo?

- Sí, fui muy feliz dedicándome a ello. Lo he disfrutado mucho porque he ido aprendiendo desde abajo. Para mí, un bombón es una joya. Es un mundo increíble y apasionante que aún está por descubrir.

- ¿Cómo era su día a día?

- Era interminable, un no parar. Me levantaba a las 7.00 horas, me arreglaba y me iba a trabajar. Hacía un parón para comer y luego volvía de 4.30 a 8.30 horas. Pero en fechas señaladas como en Navidad la cosa cambiaba. Hasta las 2.00 o 3.00 horas de la madrugada no llegaba a casa.

- ¿Imitaron los bombones de la película 'Chocolat', verdad?

- Dos años después de su estreno, la proyectaron en el centro cultural Amaia de Irun. Nos propusieron crear una simulación de los bombones que salían en la película y exponernos el día de la proyección. Mi marido se puso manos a la obra y a la gente le gustó la iniciativa.

- ¿Cómo definiría el producto artesano que ofrecían?

- Único. La química juega un papel importante a la hora de elaborarlo. Tardábamos mucho en lograr ese chocolate pero era el mejor, yo aún tengo el sabor en la boca y seguramente mis clientes también. Es un trabajo que requiere dedicación y por eso dedicábamos tiempo al diseño. El envoltorio también era importante.

- ¿Su especialidad eran los bombones?

- El chocolate en general. Teníamos 70 productos diferentes y 60 modelos de bombones. Luego estaban las trufas, las chocolatinas... un poco de todo. Una de las cosas buenas eran nuestros precios, internábamos que la gente perdiese ese concepto de bombonería con precios desorbitados.